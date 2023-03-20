Biotrend kar rakamlarını açıkladı! 77 kat arttı

Ülke genelinde 19 tesiste faaliyetini sürdüren Doğanlar Holding’in enerji markası Biotrend, 2022 yılı rakamsal sonuçlarını açıklayarak, başarısıyla dikkat çekti.

Entegre atık yönetimi ve yenilenebilir enerji faaliyet alanlarında, biyokütle enerji santrali yatırımlarının yanında mekanik ayrıştırma ve malzeme geri kazanım, biyoyakıt kompost ve ATY üretim, üretim tesisleri yatırımları yapan Biotrend, plastik atıkları sürdürülebilir polimer hammaddesine dönüştürmek için Honeywell’in UpCycle Process teknolojisini kullanarak Türkiye’nin ilk ticari ölçekli plastik atık ileri dönüşüm tesisini kurmayı planlıyor.

Geçen yıla göre %188 artış

Hasılatı geçen yıla göre %188 artarak 1,2 milyar TL’ye ulaşan ve 2022 yılında ilk kez karbon ticaretine başlayarak 5 milyon ABD Doları gelir elde eden Biotrend’in, 2022 yılı brüt karı 2021 yılının aynı dönemine göre %245 oranında yükselişle 426 milyon TL’ye ulaştı. 2022 yılında FAVÖK rakamı ise, yine bir önceki yılın aynı dönemine göre %242 oranında yükselişle 482 Milyon TL olarak açıklandı. Brüt kâr marjını önceki yılın aynı dönemine göre %29’dan %35’e yükselten Biotrend, FAVÖK marjını da önceki yılın aynı dönemine göre %33’den %39’a yükseltti.

77 kat arttı

Biotrend CEO'su Osman Nuri Vardı: “2022’yi rakamsal bir başarıyla tamamladık, 2023 yılında yeni anlaşmalar ve çalışmalarla daha büyük başarılar elde edeceğiz.”

Biotrend CEO'su Osman Nuri Vardı konuyla ilgili açıklamasında Biotrend’in net kârının 2022 yılında, bir önceki yılın aynı dönemine göre 77 kat artarak 4 milyon TL’den 311 milyon TL’ye yükseldiği bilgisini paylaştı. Bu rakamsal başarının yanı sıra önemli anlaşmalarla farklı alanlarda da markanın ön plana çıkacağına dikkat çeken Vardı, Biotrend’in “UN Women” (Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi) sözleşmesinin imzacısı bir marka olduğuna işaret etti. “2023’de bizim için çok önemli olan biyodöngüsel ekonomi projelerimizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Yakın gelecekte de odağımızda biyodöngüsel ekonominin ülkemizdeki öncü temsilcisi olarak, atığa katma değer katarak düşük karbon ekonomisine geçişi kolaylaştırmak olacak. Bugün, belediye atıklarını mekanik ayrıştırma ve malzeme geri kazanımı tesislerimizde işleyerek döngüsel ham madde üretiyor bu sayede ülkemizin ekonomisine önemli bir kaynak sağlıyoruz.

“450 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz”

Ek olarak, senelik olarak ürettiğimiz enerji ile 450bin hanenin bir enerji ihtiyacını karşılıyoruz.” şeklinde konuşan Vardı, 2023 yılında konsolide satış gelirlerinin 1,9-2,2 milyar TL, kuru güç hedefinin ~120 Mwe +1,7 Mwe PV, brüt elektrik üretim hedefinin ~750-800 bin MWh, net elektrik hedefinin ise, ~650-700 bin MWh olduğunu dile getirerek, net finansal borç / FAVÖK oranı hedefinin 2,50x - 3,00x olduğunu sözlerine ekledi.

Vardı açıklamalarını, Birleşik Arap Emirlikleri’nde kurulu BEEAH Enerji Yatırımları Limited Şirketi ile niyet mektubu imzalandığının, bu anlaşmayla daha sürdürülebilir bir dünya yaratmak için, atık toplama, izleme ve mekanik ayırma üniteleri, oksijensiz çürütücüler, kompost ve organomineral gübre üretimi, hibrit enerji üretimi, plastik atıkların ileri dönüşümü, yeşil hidrojen, düşük karbonlu mobilite çözümleri, enerji verimliliği gibi alanlarda pek çok projeyi birlikte değerlendirip uygun görülenlerde işbirliği yapmayı hedeflediklerinin altını çizerek noktaladı.