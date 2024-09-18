Bir dönem sona erdi: Tupperware iflas başvurusunda bulundu

Dünyaca ünlü saklama kabı markası Tupperware Brands, iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Şirketin başkanı ve CEO Laurie Ann Goldman iflas başvurusunu duyuran açıklamasında, “Son birkaç yıldır şirketin mali durumu zorlu makroekonomik ortamdan ciddi şekilde etkilendi. Sonuç olarak, çok sayıda stratejik seçeneği araştırdık ve bunun ileriye dönük en iyi yol olduğuna karar verdik” ifadelerini kullandı.

Şirket, markasını korumak ve “Tupperware'in dijital öncelikli, teknoloji odaklı bir şirkete dönüşümünü daha da ilerletmek” amacıyla işletmenin satış süreci için mahkeme onayı arayacağını söyledi.

Şirket ayrıca iflas işlemleri sırasında faaliyetlerine devam etmek için onay arayacağını ve çalışanlarına ve tedarikçilerine ödeme yapmaya devam edeceğini belirtti.

Goldman, “Bu süreç boyunca değerli müşterilerimize sevdikleri ve güvendikleri yüksek kaliteli ürünlerle hizmet vermeye devam etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Hisseleri değer kaybetti

Firmanın hisseleri pazartesi günü 0.5099 dolardan işlem gördü. Bu değer geçtiğimiz yıl aralık ayında 2.55 doların üzerindeydi. Tupperware, geçen yıl yeni bir yönetim ekibinin atanmasının ardından büyümeyi ateşlemek için operasyonlarını modernize etmek ve verimliliği artırmak için stratejik bir plan uyguladığını açıkladı.

50 bin ila 100 bin arasında alacaklı var

Tupperware, Delaware Bölgesi için ABD İflas Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda 500 milyon ila 1 milyar dolar arasında varlık ve 1 milyar ila 10 milyar dolar arasında yükümlülük listeledi. Başvuruda ayrıca 50 bin ila 100 bin arasında alacaklı olduğu belirtildi.