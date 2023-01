Bircom, Great Place to Work sertifikalı kurumlar arasına girdi

Takip Et

Bircom, güçlü organizasyon yapısı, 80’den fazla genç çalışanı ile işyeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda uzman küresel otorite Great Place to Work® sertifikalı kurumlar listesine girmeye hak kazandı.

Bircom olarak hızlı, değişime ayak uyduran, genç, dinamik ve enerjik bir ekiple değişmeye, gelişmeye devam ettiklerinin altını çizen Bircom İnsan Kaynakları Yöneticisi Hazal Meral, “Organizasyon çalışanlarının işyeri kültürleri içerisindeki deneyimini ölçümleyen böylesine önemli bir listede yer almak bizler için çok önemli. Her zaman yüksek hedefleri olan ve yeniliklere çok hızlı adapte olan bir şirketiz. Kurulduğumuz ilk günden beri şirketimizin kökenlerinde yer alan dinamik, öncü ve yenilikçi yapımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Genç ve dinamik kadrosuna sorumluluk alabileceği, inisiyatif alanları yaratmak şirket kültürümüzün bir parçası. İK stratejileri konusunda trendleri takip ederek aksiyon almayı sürdürüyoruz. Great Place to Work® sertifikalı kurumlar listesinde yer almayı başarmamız doğru bir insan kaynakları stratejisi uyguladığımızı ortaya koyuyor” dedi.