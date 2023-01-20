Birleşik Ödeme Londra’da FinTek’in nabzını tutacak

Türkiye’nin ilk elektronik para şirketlerinden Birleşik Ödeme, 2023 yılına yeni bir ülke açılımıyla başladı. Türkiye’nin yansıra Azerbaycan, Romanya ve Gürcistan’da faaliyetlerini sürdüren Birleşik Ödeme, FinTek dünyasının nabzının attığı İngiltere’de de ofisini açtı. Londra’da birçok başarı hikayesine ev sahipliği yapmış, startup ve teknoloji merkezi Level39’da yer alan yeni ofisi ile şirket, teknoloji ihracatı için önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

‘İnovatif çözümlerimizi daha ileri bir noktaya taşıyacağız’



İngiltere operasyonu ile ilgili bilgi veren Birleşik Ödeme CEO’su İlker Sözdinler, “İngiltere sadece FinTek alanında 40 binden fazla şirketin olduğu, Avrupa’nın en yetenekli yazılımcılarının yer aldığı ve Avrupa’daki yatırımların çok önemli bir kısmının yapıldığı yer olarak karşımıza çıkıyor. FinTek adaptasyonu olarak baktığımızda da her 100 tüketiciden 90’ının temassız ödeme yaptığı, 250’den fazla bankanın hizmet verdiği ve çok kültürlü, tam anlamıyla global bir coğrafya. Biz de FinTek alanındaki hedeflerimizi daha da ileriye taşımak, trendleri yakından takip etmek ve ilham alarak bölgemize yansıtmak için burada yerimizi aldık. Şirket olarak halihazırda 15 milyon kullanıcıya dokunarak, 50 milyar TL işlem hacmi ile sektörün önde gelen şirketlerinden biri olmayı sürdürüyoruz” dedi.

‘Ülkemizin finansal teknolojiler alanında bölgesel bir güç olması için çalışıyoruz’



Birleşik Ödeme olarak sektöre yönelik sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmek amacıyla çalıştıklarını belirten İlker Sözdinler, “FinTek ekosistemimizi büyütmek ve kendi teknolojimizi beslemek adına sektörde dikkat çeken startup’lara yönelik yatırım yapmaya devam ediyoruz. Son olarak iWallet, Turan Teknoloji ve Poca’nın eklenmesiyle birlikte bünyemizdeki iştiraklerin sayısı 13’e ulaşmış oldu. Bunun yanı sıra DEİK Dijital İş Konseyi FinTek Başkanı olarak da son derece önemli temaslarda bulunmaya devam ediyoruz. Hem DEİK’teki hedefler hem de Birleşik Ödeme’de yürüttüğümüz projeler ile ülkemizin finansal teknolojiler alanında bölgesel bir güç olması için büyük görev bilinci ile hareket ediyor ve büyük heyecan duyuyoruz” diye konuştu.