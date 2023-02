Takip Et

SunExpress, DPD, FIEGE, time:matters, CB Customs Broker GmbH ve Lufthansa Cargo’nun ortak girişimiyle Almanya ile Türkiye arasında hava köprüsü kuruldu. Lufthansa Cargo toplanan yardım malzemelerinin deprem bölgesine ulaştırılmasını sağlamak üzere iki dev Boeing 777 kargo uçağını bu projeye tahsisi etti.

SunExpress ise haftada 2 gün yolcu uçaklarını sadece kargo amaçlı olarak kullanacak. SunExpress ve Lufthansa Cargo’nun öncülüğünü yaptığı ve "Wir helfen gemeinsam" "Birlikte yardım ediyoruz" adını taşıyan girişim ile Almanya’da toplanan yardım malzemeleri Türkiye’de AFAD’ın koordinasyonunda deprem bölgelerine ulaştırılacak.

Malzemeleri AFAD ulaştıracak

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortaklığı olan SunExpress toplanan bireysel bağışların Almanya'dan Türkiye'ye düzenli olarak ulaştırılmasını sağlayacak. Bağışlanan ihtiyaç malzemelerinin taşınması için Frankfurt’tan Antalya’ya özel kargo uçuşları gerçekleştirecek olan SunExpress’in öncülük ettiği inisiyatif kapsamında, deprem bölgesine bin tondan fazla yardım malzemesi taşınması öngörülüyor.

İş birliği kapsamında; deprem bölgesine yapılan bireysel bağışlar Almanya'daki 7.500 DPD mağazasına teslim edilebilecek. Bağışların lojistik koordinasyonu, FIEGE Grubu'nun lojistik merkezleri ve time:matters aracılığıyla sağlanacak. Bağışlar, SunExpress ve Lufthansa Cargo ile haftada birkaç kez düzenlenecek özel seferler ile Frankfurt’tan Antalya’ya getirilecek ve AFAD aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Antalya’ya her gün uçuyor

Almanya ile Türkiye arasında kurulan hava köprüsü kapsamında 17 Şubat 2023 Cuma günü, Lufthansa Cargo tarafından işletilen iki Boeing 777 kargo uçağı, battaniye, hijyen malzemeleri ve gıda gibi acil ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini Antalya’ya getirdi. Buradan da 11 TIR dolusu yardım malzemeleri karayoluyla deprem bölgesine ulaştırıldı. Lufthansa Cargo’nun bu hafta iki uçuş daha gerçekleştirmesi bekleniyor.

Öte yandan 20 Şubat 2023 Pazartesi gününden itibaren SunExpress, her Pazartesi ve Salı günü yolcu uçaklarını yalnızca kargo taşımacılığı amaçlı olarak kullanacak. SunExpress Frankfurt'tan Antalya'ya her gün uçuyor ve bu seferlere yardım malzemesi de yükleyecek. Antalya Havalimanı’nda elleçleme ve ayrıştırma çalışmaları Çelebi Hava Servisleri tarafından yapılan yardım malzemelerinin depremden etkilenen bölgelere karayolu ile ulaşımı ise DSV Hava ve Deniz Taşımacılığı şirketi aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Lufthansa Cargo Türkiye ve tüm çalışanları girişime her aşamada aktif katkı yapıyor ve sorumluluk üstleniyor.

SunExpress Havayolları CEO'su Max Kownatzki, "Tüm ortaklarımıza en derin şükranlarımı sunmak istiyorum. Yardım konusunda gösterdikleri esneklik ve yüksek isteklilik sayesinde bu hava köprüsünü birkaç gün içinde kurmak mümkün oldu. Türkiye ve Almanya arasında kurduğumuz bu köprü, deprem bölgesinde devam eden acil ihtiyaçların hızlıca ulaştırılmasına katkı sağlayacak. İhtiyaç devam ettiği sürece Türkiye’den ve Almanya’dan yardımları ulaştırmaya ve bölgeden tahliye uçuşları yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Lufthansa Cargo AG İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Dorothea von Boxberg ise “İnsanların deprem bölgesinde etkilenenlere yardım etme konusundaki muazzam bir istekliliği var. Bir hava taşımacılığı şirketi olarak, deprem bölgesindeki insanlara ikmal konusunda somut bir katkı sağlayabilir ve aynı zamanda birçok özel inisiyatifin yardım etme arzusunu da destekleyebiliriz. Hava ikmalinin bu kadar hızlı uygulanmasını mümkün kılan tüm çalışanlara teşekkür etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

İşte ihtiyaç malzemeleri

Verilen bilgiye göre ihtiyaç duyulan yardım malzemeleri şöyle:

● Bebekler, çocuklar, erkekler ve kadınlar için kullanılmamış veya yeni gibi kışlık giysiler

● Uyku tulumları

● Battaniyeler

● Eşarplar

● Çocuk bezleri ve ped

● Bebekler için biberonlar ve emzikler

● Eldivenler

● Yiyecek (ekmek ve kurabiye gibi kuru ürünler; bebek maması)

● Hijyen kutuları (sabun, şampuan; sıvı yok!)