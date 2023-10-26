Bisse, Erbaa’ya 400 milyon TL’lik fabrika yatırımı yapacak

Toplamda 22 dönüm arazi üzerine kurulu olacak fabrikada gömleğe ek olarak t-shirt ve savunma sanayi üretimi yapmayı hedeflediklerini belirten Bisse Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kefeli, “İhracatta ve imalat sektöründe büyümek istiyoruz. Bundan sonra bu alanlarda ilerleyeceğiz. O yüzden Erbaa’da yatırım kararı aldık” dedi.

“Yurt dışı hedefi: bir yılda 25 mağaza”

Türkiye genelinde toplamda 36 mağazaları olduğunu ifade eden Mustafa Kefeli, “Yurtdışında 2024 sonu itibariyle 25 mağazaya ulaşmayı planlıyoruz” diye konuştu. Şu anda hali hazırda İstanbul ve Erbaa’da iki üretim fabrikalarının olduğunu belirten Mustafa Kefeli, “Erbaa’daki fabrikaya yatırım kararını hızlı bir şekilde aldık.

En yakın zamanda yaklaşık 250 milyon lirayı bulacak bir yatırımı hayata geçireceğiz. Genel yatırım, makine parkur genişlemesi ve etapların tamamlanması ile beraber 400 milyon liralık bir yatırıma ulaşacağımızı tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“2023’ü yüzde 40 büyüme ile kapatacağız”

Pandemiye kadar her yıl yüzde 10 büyüme hızıyla gittiklerini belirten Mustafa Kefeli, sözlerine şöyle devam etti: “2020'de perakende piyasasının aşırı derecede düşmesiyle biz de bir düşüş yaşadık. Maske sektörüne yöneldik ve perakendedeki ivmemizi yakaladık. 2021 yılının yarısından sonrada 2022 yılının sonuna kadar ciddi bir büyüme ile geçen üç senenin kaybını telafi ettik.

2023'ü de bir önceki yıla oranla yüzde 40 oranında büyüyerek kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Bunu baz alarak aynı büyüme oranını hem istihdam alanında hem de marka ve mağaza yatırımlarımızda artırmayı planlıyoruz. Büyük yurt dışı hayallerimiz ve imzaya hazır sözleşmelerimiz pandemide sekteye uğradı.

Sonra online’a döndük. Ama şimdi bakıyoruz tekrar bireysel, B2B satışları önem kazanmaya başladı ve mağazalar alanında genişleyerek yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yatırımdan korkmuyoruz, ülkenin ekonomisine güveniyoruz. Her dönem yaşanan sıkıntıları büyütmeden, dağları büyük dağ gibi görmeden yolumuza bakıyoruz. Markamızı büyütüyoruz.”

“Halka arz süreci için çalışıyoruz”

Erbaa bölgesini seçmelerinin birinci nedeninin lojistik olduğuna vurgu yapan Mustafa Kefeli, “Hem deniz hem kara hem de hava yoluyla birçok yere 1 saat mesafede yer alıyor. Samsun, Amasya, Sivas gibi birçok noktaya yakınlığı var. Bölgenin genç nüfus oranı da yüksek. Tüm bu etkenler bizi yatırım için cezbetti” dedi. Mustafa Kefeli, en yakın zamanda halka arz süreci ile alakalı çalışmalarının da başlayacağını sözlerine ekledi.