BiSU'dan 5 kente daha yatırım

12 Ekim 2017

2015 yılında kurulan ve teknoloji tabanlı bir su sipariş sistemi olan BiSU yatırımlarına devam ediyor. İlk yatırımını geçen yıl Sankonline ve 500 İstanbul’dan alan şirket ikinci tur yatırıma hazırlanıyor.

Ergin Üner ve Ozan Alptekin, tek tuşla su siparişi verilmesini sağlayan BiSU uygulamasını 2015 yılında hayata geçererek, iOS ve Android uygulamalarıyla akıllı telefon üzerinden su siparişi verilmesini sağlıyor.



BiSU’da şu anda 30 markanın farklı boyutta ve şişe yapısındaki su satışı yapılıyor. İlk etapta İstanbul’da kullanımına başlanan bu uygulama şu anda 10 şehirde kullanılabiliyor.

Gelecek hedefleri

Uygulama yakın zamanda Muğla, Balıkesir, Aydın, Gaziantep ve Edirne’de de kullanılabilecek.



BiSU’nun müşteriler için herhangi bir ek masraf getirmediğine de dikkati çeken BiSU kurucu ortağı Ergin Üner, konuşmasında şöyle diyor:



"Eskiden su pazarı tüketici için biraz sorgulanamaz; bir kez karar verdikten sonar kolay kolay değiştirilemez bir pazardı. Bilinçli tüketimden ziyade alışkanlık ve ezberler üzerine kuruluydu. BiSU, kullanıcıya farklı markalar arasından seçim yapıp, tek tuşla 1-2 saniye içinde su siparişi verme imkanı sağladı. Yoğun şehir temposunda, su siparişi vermek çoğu zaman unutulan veya zamanlama sorunları yaratan bir konu. Ayrıca, tüketici, abone olduğu marka dışındaki hiçbir markanın fiyatı, içeriği ve kampanyaları hakkında bilgi sahibi değil. BiSU, bu iki soruna çözüm getirdi."

Kredi kartı ile ödeme imkanı ise tüketici için uygulamayı avantajlı hale getiren özelliklerden bir diğeri. Bugünlerde ikinci tur yatırıma hazırlandıklarını ve bu kez Smart Money denilen, kendilerine stratejik anlamda güç katacak bir ortaklık için görüşmelerin sürdüğünden bahseden Üner, bu yatırımla büyüme hızlarının artacağını sözlerine ekliyor. 3-5 yıl içinde toplam su pazarında yüzde 10’luk bir paya ulaşmak istediklerine vurgu yapan Üner, orta vadede yurtdışına açılmak istediklerinin altını çiziyor.