Bitkisel deri çanta üretti, G20’de ‘gelecek vaat eden’ iş lideri seçildi

Ege İhracatçılar Birliği’nin her sene düzenlediği ve yurt dışı eğitim bursu ödülü ile genç yeteneklere yurt dışında eğitim imkânı sağlayan 15’inci dönem ikincisi olan Selen Tavtın, bitkisel deri çalışması ile uluslararası mecralarda adından söz ettirdi.

Yüksek lisans eğitimi için 2020 yılında gittiği İtalya'da geliştirmeye devam ettiği, yine kendi ürettiği bitkisel deri çalışması ile diktiği koleksiyon sayesinde burs kazanan Selen Tavtın, eğitim için gittiği İtalya'da ISPI'nin (Institute for International Political Studies) düzenlediği, Greener Future temalı girişimcilik yarışmasını da aynı proje ile kazandı.

Geçtiğimiz şubat ayında Moda Tasarım Yönetimi üzerine İtalya Domus Academy ve İngiltere Regent's University'den eş zamanlı, başarılı bir şekilde mezun olan Tavtın, tekstil alanındaki 10 senelik deneyimi ve akademik altyapısını de birleştirerek sektör için kendi geliştirdiği bitkisel deri benzeri bio-materyal çalışmasıyla markalaşma yolunda ilerliyor.

Projenin amacının, “Hiçbir canlıya zarar vermeden, hiçbir doğal kaynağı tüketmeden endüstriye; geri dönüştürülebilir, sürdürülebilir, kendi kendisini döngüsel olarak tekrar oluşturabilir bir materyal sunmak” olduğunu vurgulayan Tavtın'ın geliştirdiği materyal, deri sektörünün kullanıldığı giyimden, otomotive, aksesuardan (ayakkabı-çanta), mobilya kaplama ve ev dekoruna kadar her alanda kullanıma olanak sağlıyor.

‘HER’ projesiyle onun hikayesini anlatıyor

Ülkemizde sirke anası olarak bilinen mayaya yakın bir biyolojik akrabadan üretilen ve süreçlerinde herhangi bir kimyasal kullanılmadığı gibi, kullanılan su ve malzemeleri de sağlıklı bir çay olarak tekrar tüketmeye olanak sağlayan üretim yöntemi, tamamen doğa dostu ve sürdürülebilir.

Biyolojik bir ana sayesinde üretilen ve büyütülen yapıyı kişiselleştirip, “Ben aslında onun hikâyesini anlatıyorum” diyerek projesine ‘HER’ adını veren Tavtın, şimdiden pek çok İtalyan lüks giyim markasının radarına girmiş durumda.

Bocconi Üniversitesi ile ortak düzenlenen ve iki gün boyunca İtalya Milano'da devam eden Future Leaders' Global Policy Forum'a davet edilen Tavtın, ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil ederek, içerisinde uluslararası pek çok kıdemli iş insanının da yer aldığı, Future Business Leaders' Programme kapsamındaki closed-door seminerlerine de dâhil olarak iş dünyası ve ekonomisi üzerine gerçekleşen tartışmalara da katılma olanağı buldu.

Girişimini ileri taşımak için yatırımcı ve destek arıyor

Selen Tavtın, son olarak geçtiğimiz günlerde ISPI (Institute for International Political Studies) tarafından, G-20 ülkeleri içerisinden 25-35 yaş arası gelecek vaat eden uluslararası 20 iş liderinden birisi seçildi. Projeyi uluslararası kanallarda geliştirme paralelinde kendi ekibini kurarak, şirketleşme ve uluslararası ticaret konularında hızla ilerleyen Tavtın, gerçekleştirdiği girişiminin geliştirilebilmesi ve bir adım daha ileriye taşınabilmesi için aktif bir şekilde yatırımcı ve destek arayışlarına devam ediyor.