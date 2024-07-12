Bitlo’dan bir ilk: Altının kripto hali! 

Türkiye’nin köklü ve güvenilir kripto varlık alım satım platformu Bitlo, yepyeni bir devrime daha imza atarak yatırımcıları altının kripto haliyle tanıştırıyor.

Altının gücünü blockchain teknolojisinin güvenilirliğiyle buluşturan Gram Gold (GRAMG), altın yatırımcılarının blockchain güvenliği, hızı ve kolaylığıyla altın yatırımı yapabilmesini sağlıyor. Türkiye’de üretilen ilk dijital altın olan GRAMG ile altın yatırımı yapmak ilk kez bu kadar şeffaf, güvenli ve ucuz hale geliyor.

Şeffaf, güvenli ve ucuz yatırım!

Gram Gold, Token Teknoloji A.Ş. tarafından çıkarılan ve fiyatı her zaman 1 gram 24 ayar altına endeksli olan bir stabil kripto para birimi.

Gram Gold Token (GRAMG), Avalanche (AVAX) blokzinciri üzerinde çalışan bir stablecoin. Tüm stablecoinler gibi GRAMG tokenın da temel amacı yatırımcılarına fiyat istikrarı sağlamak, onları kripto para piyasasındaki ani fiyat dalgalanmalarından korumak.

Ancak GRAMG’nin avantajları bundan ibaret değil. GRAMG yatırımcılara bunun dışında da sayısız avantajlar sunuyor:

GRAMG al-sat işlemlerinde makas aralığı son derece düşük olduğu gibi, bir hesaptan diğerine GRAMG transfer etmek için büyük işlem ücretleri gerekmiyor.

GRAMG, fiziki altın saklama maliyetini ve çalınma riskini ortadan kaldırıyor. Satın aldığınız kripto altınları kripto para cüzdanınızda güvenli bir şekilde saklayabiliyorsunuz.

Kripto altın GRAMG’nin bir diğer avantajı da coğrafi sınırlarının bulunmaması. Blockchain teknolojisi sayesinde dünyanın herhangi bir yerinden, 7/24 GRAMG alıp satabiliyorsunuz.

Kripto altın GRAMG, gerçek altın ile teminatlandırılarak fiyatının altınla eşdeğer olması sağlanıyor. Bire bir oranda fiziki karşılığı bulunan GRAMG’nin fiziki altın rezervi şeffaf bir şekilde paylaşılıyor. GRAMG’nin fiziki altın rezervleri hakkında detaylı bilgiye şu adresten ulaşabilirsiniz: https://www.token.com.tr/rezerv-kanitlari/

Kısacası, kripto altın, blockchain üzerinde altın yatırımı yapabilmenizi ve blockchain teknolojisinin tüm avantajlarından faydalanabilmenizi sağlıyor.

Bitlo.com ya da Bitlo mobil uygulaması üzerinden Bitlo’ya üye olarak, Türkiye’de ilk kez dijital altın ile düşük makas aralığıyla altın, gümüş ve platin alım satımını deneyimleyebilirsiniz.

Mustafa Alpay: “Devamı gelecek!”

Bitlo CEO’su Mustafa Alpay, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan GRAMG’yi şöyle anlatıyor: “GRAMG ile altın yatırımcısına güvenilir, yenilikçi ve faydalı bir alternatif sunmak istedik. Aynı ürünün gümüş ve platin versiyonlarını da çıkardık. Bunlara ‘emtika token’lar’ diyoruz. Bire bir oranda fiziki karşılığı bulunan bu ürünlerin rezerv kanıtlarını da şeffaf şekilde paylaşıyoruz. Yakın zamanda ise NASDAQ, Dow Jones ve benzeri yurt dışı borsalarındaki hisse senetlerini, bono, tahvil, yatırım fonu, gayrimenkul vb. kıymetleri tokenize ederek küçük tutarlar halinde kullanıcılarımızın alım satım yapmasına imkân sağlayacağız.”

Bitlo Hakkında

Türkiye’nin köklü kripto varlık alım satım platformlarından olan Bitlo, Mustafa Alpay ve Hakan Baş tarafından 2018 de kuruldu ve aynı yıl üye alımına başladı. O zamandan beri Bitcoin ve Ethereum dâhil en iyi kripto paraların yanı sıra kendi teknolojisi olan yenilikçi ürünleri kullanıcılarıyla buluşturuyor. Bugün Bitlo’da 230’u aşkın kripto varlık işlem çifti ve sepet token’lardan GRAMG gibi emtia token’lara kadar birçok faydalı ürün listeleniyor.

Kullanıcılarının memnuniyetini hep ön planda tutan Bitlo, Şikayetvar A.C.E. Ödülleri’nde üç kez üst üste En İyi Müşteri Deneyimi Yaşayatan Kripto Para Borsası seçilerek güvenilirliğini de kanıtladı.