Blockchain dünyasının önemli temsilcileri 14-15 Eylül'de İstanbul’da buluşuyor

'Code – Connect – Redefine' temasıyla kapılarını açacak olan etkinlik, katılımcılara, birbirinden değerli panellere ve konuşmalara ev sahipliği yaparak, sektördeki uzman konuşmacıları, yenilikçi projeleri ve son gelişmeleri bir araya getiren zengin bir içerik sunacak. Türkçe-İngilizce simultane çevirinin de yapılacağı etkinlikte, katılımcıların tüm içeriklere rahatlıkla erişebilmesi amaçlanıyor.

Uzman isimler gündemin önemli maddelerini değerlendirecek

Etkinlikte konuşmacı olarak yer alacak isimler arasında; BlockAML Kurucusu Michael Halepas, Circle Başkan Yardımcısı Miriam Kiwan, Avalalabs Türkiye İş Geliştirme Direktörü Selim Kender, Silicon Valley Blockchain Society ve Rainfall Kurucusu Amit Pradhan, Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, Prof. Dr. Burak Arzova, Platon Danışmanlık Kurucusu Hakan Özerol, Mindstone Blockchain Labs CEO’su Tansel Kaya, Tim Danışmanlık Kurucusu Vedat Güven, Iteration Growth Satış ve Pazarlama Yöneticisi Aybars Dorman, NomuPay Türkiye Genel Müdürü Ergi Şener, TriO Blockchain Labs Kurucu Ortağı Tahsin Büyükyavuz ve Blockchain Women İstanbul Kurucularından Ebru Güven bulunuyor.

Etkinliğe dair detaylı bilgi için: www.chaincon.ist

Chain Conference 2024'te, Blokzincirde Bankacılık ve Ödemeler, Mevcut SPK Düzenlemeleri ve Kripto Varlıklar İçin Hukuki Uyum gibi güncel konular ele alınacak. Uzman konuşmacılar, ayrıca Web3’te Topluluk Yönetimi, İnternetin Geleceği, BRC20, SocialFi, NFTfi, Yapay Zekâ, Yeni Finansal Dünya, FinTech’teki Yapay Zekâ Devrimi, Web3 Pazarlaması, Web3 Projelerinin Güvenliği ve Sosyal Medya ile kanaat önderlerinin (KOL) kripto pazarlamasındaki rolü gibi çeşitli başlıklar yer alıyor.

Dekon Group ana sponsorluğunda, Digard, Decentral Works, Longevicals katkılarıyla ve Kols.House’un stratejik partnerliğinde gerçekleşecek olan Chain Conference 2024’e ilişkin detaylı program ve kayıt bilgileri www.chaincon.ist adresinde yer alıyor.