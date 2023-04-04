BMS, BAE’li sigorta şirketinin hissedarı oldu

Bağımsız uzman sigorta ve reasürans brokeri BMS, 2007 yılında kurulan ve merkezi Abu Dabi ve Dubai'de bulunan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin önde gelen sigorta brokerlerinden Berns Brett Masaood'un (BBM) çoğunluk hissesini satın almak üzere bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Berns Brett Masaood (BBM), son yıllarda birçok sektörde büyük ve karmaşık programlar için kapsamlı risk transferi çözümleri sunarak önemli ölçüde büyüme sağlayarak özellikle kurumsal firmalar ve devlet kurumları için enerji sektöründe uzmanlaşmıştır. Düzenleyici onaylara tabi olan satın alma süreçlerinin tamamlanmasının ardından Berns Brett Masaood BBM markası, BMS Masaood olarak yeni adıyla hizmet sunmaya devam edecek.

BMS'nin uluslararası operasyonlar başkanı Peregrine Towneley şunları söyledi: "Dubai gibi önemli finans bölgesinde bir merkez geliştirmeye çok hevesliydik ve bir süredir BBM'i yakından takip ediyor, destekliyorduk. Bu nedenle ortaklığımızı resmileştirmekten memnuniyet duyuyoruz. BBM bölgedeki büyüme hedefimiz için son derece iyi konumlanmış durumda ve Londra'daki uzmanlık faaliyetlerimizi tamamlayıcı nitelikte yeni uzmanlık alanlarına doğru aktif bir şekilde genişleme arayışında. Bu uzmanlık alanlarına odaklanmalarının yanı sıra önce insan ve müşteri merkezli yaklaşımları bizim felsefemizi mükemmel bir şekilde tamamlıyor. BBM ekibi bölge hakkında derin bir deneyime sahip ve bu da pazardaki uzmanlığımızı ilerletmeye çalışırken BMS’e büyük bir değer katacak."

“Küresel ayak izimizi genişletmemizi sağlıyor”

BMS Türkiye CEO’su Kerim Gürkan ise şunları söyledi: “BBM’in BMS ailesine katılmasından dolayı son derece heyecanlıyız. BMS Masaood ile Dubai sigorta ve reasürans marketi kapasitesini Türkiye’deki müşterilerimize daha verimli bir şekilde sunabileceğiz. BMS olarak her geçen gün pazar erişimi ve networkümüzü genişletmeye ve büyütmeye devam ediyoruz. Türkiye’de de yeni M&A iş birlikleriyle genişleme hedefimizi sürdürmeye devam edeceğiz.”

BBM CEO'su Vedanta Baruah da şunları ekledi: "BMS ile çalışmak, küresel ayak izimizi genişletmemizi ve müşteri ihtiyaçlarını etkin bir şekilde yönetmeye devam etmemizi sağlıyor. BMS derin bir uzmanlık ve deneyim havuzuna sahip. Bize genişlemek ve büyümek için ihtiyaç duyduğumuz sermayeyi sağlıyor. BMS ekibine katıldığımız için heyecanlıyız ve geleceğin getireceklerini dört gözle bekliyoruz."