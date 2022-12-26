BNA, yola %100 Türk sermayesi ile devam edecek

Şirket, Hürjet ve Milli Muharip Uçak (MMU) projelerine katkı sağlayacak. Nurol Kontrol ve Aviyonik Sistemleri AŞ Genel Müdürü Eray Gökalp, son dönemde, hem Türkiye’de yüksek bir ivmeyle geliştirilmekte olan yeni nesil havacılık teknolojilerinin, hem de BAE Systems’ın yüksek katma değeriyle başlatılarak sürdürülen yabancı yeni nesil havacılık programlarının kapasite ihtiyaçlarının, sektörde daha etkin olmak adına her iki ortağın da odağını tekrar gözden geçirmesini zorunlu hale getirdiğini anlattı.

Gökalp, “BNA’nın iş stratejisi, her iki ortağımızın da değerlendirmeleri ile yeniden şekillendirilmek üzere tekrar ele alındı ve ortaklık devri müzakereleri böylelikle başlatıldı. BAE Systems, Türkiye pazarındaki stratejisi ile uyumlu olarak, tüm hisselerini Nurol Holding’e devretme konusunda hemfikir oldu. Böylelikle, her iki ortak da kendi stratejilerine uygun yolu belirleyerek Türk havacılık sektörüne ayrı ayrı katkı sağlamaya devam etme yolunda anlaşmaya vardılar. Ancak yıllarca oluşturulan bu değerli ve güçlü işbirliği, havacılık sektöründe farklı platformlarda ve uygun zamanlamada tekrar canlandırmak üzere her zaman devam edecektir” dedi.

Hürjet teslimatları başladı

Almanya’ya ihracatı kapsayan, çok amaçlı gaz türbin motor kontrol sisteminin geliştirmesini tamamlayıp MTU-Safran ortaklığı ile kurulmuş AES firmasına teslimatları tamamladıklarını ifade eden Gökalp, Uçuş Kontrol Sistemi teknolojileri geliştirilmesi için özellikle uçuş kontrol bilgisayarı ve aktif pilot kumandaları ile ilgili altyapı geliştirme çalışmalarına yoğun emek ve kaynak harcadıklarını belirtti.

FNSS için sağlık izleme ve kontrol sisteminin geliştirme projesinin kabul aşamasına geldiğini bildiren Gökalp, şunları kaydetti: “Hali hazırda Hürjet programı için aviyonik kontrol panelleri geliştirme kapsamında TUSAŞ’a ilk ürün teslimatlarımıza başlamış durumdayız. Milli Muharip Uçak Programı kapsamında yine TUSAŞ’a yakıt sistemleri sistem mühendisliği desteği sağladık ve aviyonik sistemler ile ilgili olarak uzman mühendislik desteği çalışmalarımız devam ediyor. Yakıt sistem birimlerinin yerlileştirme projelerinde yer almayı hedeflemiş durumdayız. Verdiğimiz çeşitli teklifler var. Ülkemizdeki havacılık programlarında daha fazla yer almak ve katma değer sağlamak üzere yaptığımız ve giderek artan girişimlerimizin yakın dönemde çıktılarını görmeyi arzu ediyoruz.”