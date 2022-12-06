BNS Türkiye’den yeni sabit getiri ürünü

Her ülkenin dinamiklerine özgü finansal araçları kullanıcılarla Blockchain teknolojisi sayesinde buluşturan BNS’nin Türkiye yapılanması BNS Türkiye, 2017 yılında kurulan BNS’in, BNS MENAT koluna bağlı bir iştirak olarak konumlanırken, dünyada 5 milyondan fazla kullanıcısı ve sunduğu kripto tabanlı ürünlerle dikkat çekiyor.

Yüzde 7 kazanç

Türkiye’de yeni bir ürün sunan BNS, sabit getirisiyle kullanıcıların varlıklarını koruma altına alırken aynı zamanda en az 50 USDT ile giriş yapanlara da yıllık yüzde 7 kazanç sağlıyor.

BNS Türkiye Ülke Müdürü Serdar Özerman, “USDT, dolara endeksli bir kripto varlık. En az 50 USDT ile giriş yapan herkese yıllık yüzde 7 getiri dönüşü sağlamayı teklif ediyoruz. Altını çizmek isteğimiz en önemli nokta ise kullanıcılarımızın USDT varlıklarını belirli bir süre saklamalarına gerek olmadığı. Kullanıcılarımız, istedikleri zaman USDT’lerini çekebiliyor. Bu sayede piyasa dalgalanmalarından etkilenmeden, finansal varlıkların korunduğu ve büyütülebildiği bir ortam yaratmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, kullanıcılarımız sabit getiri ürünümüze giriş ya da çıkış yaptıklarında herhangi bir komisyon ödemiyorlar” dedi.

13 bin kullanıcıya ulaştı

Yeni ürüne gösterilen ilgiden oldukça memnun olduklarının altını çizen Özerman, “Faaliyetlerimize başladıktan kısa süre sonra 13 bin kullanıcıya ulaştık. Bizler, Türkiye’deki kripto potansiyeline çok inanıyoruz. Bu kapsamda; kripto yatırımcılarına anlık yükseliş ve düşüşlerle risk almaları yerine uzun vadede daha kazançlı olacak ürünleri sunarak geleceklerini düşünmeye yönlendiriyoruz” dedi.

Yeni gelen kullanıcılar komisyon ödemiyor

Türkiye’nin kriptoyu güçlü bir şekilde benimsemiş ülkeler arasında yer aldığını belirten Serdar Özerman, “Kazançlı yatırımı daha çok kişiye ulaştırmak için yeni gelen kullanıcılarımızdan bir süreliğine komisyon almıyoruz. Bilindiği gibi piyasada yüzde 2’lere varan oranlarda komisyon ücretleri mevcut. Bizler komisyonları sıfırlayarak kullanıcılarımızın daha çok kazanmasını sağlıyoruz. Global pazarlardaki finansal ihtiyaçları Türk kullanıcılar ile buluşturarak güvenilir bir kazanç sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Blockchain dünyası ve oyuncular daha şeffaf bir yapıda hareket etmeli

Piyasalardaki son gelişmeleri de yorumlayan Özerman, “Son dönemde piyasalarda aslında beklenen bir yavaşlama yaşanıyor, ayrıca bazı borsalarda meydana gelen finansal sorunlar nedeniyle de bir kez daha görmüş olduk ki blockchain dünyası ve oyuncuları daha şeffaf bir yapıya bürünmek zorunda. Henüz küresel ölçekte geçerli bir regülasyon olmayışı kendi özdenetim mekanizmalarımızı oluşturmamızı zorunlu hale getiriyor. Bizler de bu paralelde yakın zaman içinde periyodik olarak finansal sorumluluk ve finansal rezerv beyanlarımızı paylaşmaya başlayacağız” dedi.

25 milyon dolardan fazla işlem hacmine sahip

BNS, 5 milyondan fazla kullanıcısına kripto varlık alıp satmanın dışında birçok farklı yatırım ürünü de sunuyor. Şirket, günlük 25 milyon dolardan fazla işlem hacmiyle, ticareti yapılabilen 400'den fazla kripto para birimini kullanıcılarıyla buluşturuyor. BNS, rekabetçi işlem ücretiyle Bitcoin ve yüzlerce kripto varlığı alıp satmanın en hızlı ve en kolay yolunu sunuyor.