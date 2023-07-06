Boeing, Türkiye’de staj programı başlattı

Her birine ayrı danışman atanacak stajyer öğrenciler, sekiz hafta boyunca iş başında eğitim uygulamalarının yanı sıra, havacılıktaki ilgi alanlarına göre özel olarak hazırlanmış eğitim oturumlarına katılacak. Öğrenciler, ayrıca, İstanbul Teknopark’ta bulunan Boeing Türkiye Mühendislik ve Teknoloji Merkezi’yle birlikte Boeing Saha Hizmetleri ofisi ve uçuş eğitimi tesislerini ziyaret etme fırsatı yakalayacak.

Öğrencilerle bir araya gelen Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın, “2017'de başlattığımız Boeing Türkiye Milli Havacılık Planının bir parçası olarak, gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Geleceğin havacılık profesyonelleri olarak gördüğümüz öğrencilerimiz, bu staj programıyla sekiz hafta boyunca uygulamalı ve teorik eğitimden geçerken aynı zamanda ilk kurumsal deneyimlerini dünyanın en büyük havacılık ve uzay şirketinde yaşayacaklar” dedi.