Boğaziçi Beton 350 milyonluk liralık tedarik sözleşmesi imzaladı

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) tarafından 23 Ağustos 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Akyapı İnş.Taah. San. ve Tic. A.Ş. ile Ticarethane Hadımköy Projesi Kapsamında Hazır Beton Tedarik Sözleşmesi İmzalanması hakkında açıklama yapıldı.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

Akyapı İnşaat Taah.San. ve Tic. A.Ş. ile İstanbul- Arnavutköy ilçesinde Hadımköy lokasyonunda yer alan Ticarethane Hadımköy projesi kapsamında yapılacak olan işyeri inşaatı için hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.

Proje kapsamında yaklaşık 350 Milyon TL tutarında(Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir) hazır beton üretim, tedarik ve nakliye işi olacaktır.

Saygılarımızla