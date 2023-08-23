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Boğaziçi Beton 350 milyonluk liralık tedarik sözleşmesi imzaladı

Boğaziçi Beton bugün KAP'a yaptığı açıklamada, Akyapı İnşaat Taah.San. ve Tic. A.Ş. ile 350 Milyon TL tutarında tedarik sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) tarafından 23 Ağustos 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Akyapı İnş.Taah. San. ve Tic. A.Ş. ile Ticarethane Hadımköy Projesi Kapsamında Hazır Beton Tedarik Sözleşmesi İmzalanması hakkında açıklama yapıldı.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

Akyapı İnşaat Taah.San. ve Tic. A.Ş. ile  İstanbul- Arnavutköy ilçesinde Hadımköy    lokasyonunda yer alan  Ticarethane Hadımköy   projesi kapsamında  yapılacak olan işyeri  inşaatı için hazır beton tedarik  sözleşmesi imzalanmıştır.

Proje kapsamında yaklaşık  350 Milyon TL tutarında(Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir) hazır beton üretim, tedarik ve nakliye  işi olacaktır. 

Saygılarımızla

 