"Bölgedeki koşullar hızla değişiyor 2-3 yıl zor geçecek görünüyor"

2023 yılında önceliği mevcut servislerinin performansını artırmak olarak belirleyen Arkas Line, haftalık servis verdiği bazı hatlara ilave gemiler ekleyerek güçlendirme yapıyor. Yeni hatlar için de çalışmalarına devam eden şirket, bu yılın sonunda yeni rotasını açıklayacak.

Arkas Line CEO’su Can Atalay, “Dünyada çeşitli faktörler tedarik zincirlerinde değişime sebep olacak. Literatürümüze yeni giren ‘’friendshoring – allyshoring (müttefik ülkelerden üretim ve kaynak sağlama) – reshoring (ülke içi üretime dönmek) – nearshoring (tedariği yakın ülkelerden sağlamak)’’gibi kavramlar bu değişimin habercileri. Türkiye coğrafi konumu ve kaliteli üretimiyle birçok yatırımı çekebilecek potansiyele sahip.

Artan üretim Türk denizcilik sektörüne de ivme kazandıracaktır. Ancak bu çıkışı yakalayabilmek için denizde ve karada yatırımlara şimdiden başlamak gerekiyor” sözleriyle şirketin gelecek vizyonunu açıklıyor.Can Atalay, Ortadoğu başta olmak üzere Akdeniz’deki gelişmelere yönelik sorularımızı yanıtladı.

Akdeniz’de gemi taşımacılığı ve aktif limanlara trafik yönünden nasıl bir güncel tablo ile karşı karşıya Türk lojistik sektörü?

İsrail – Filistin çatışması nedeniyle gemilerin seyir emniyetini etkileyecek bir durum şu an için yok. Tüm ana limanlarda operasyonlar sorunsuz devam ediyor. Ancak bu bölgede koşullar çok hızlı değişebiliyor, takip etmek gerekiyor.

Bu bölgeye yönelik ithalat ve ihracat taşımalarını deniz yolu ile yapan şirketlere ve lojistik sektörü temsilcilerine önerileriniz ve uyarılarınız neler olabilir?

Ülkelerin aldığı kararları yakından izlemek gerekiyor. Konuyu güncel takip edebilirseniz olası riskleri daha doğru değerlendirebilirsiniz. Alınan askeri ve siyasi kararlar bir anda ticareti durdurabiliyor. Böyle dönemlerde güvenilir, bölgede tecrübesi olan şirketlerle çalışmak önem kazanıyor.

Navlun fiyatları 7 Ekim’den bu yana nasıl bir seyir izliyor?

Navlunlar 2022 yazından bu yana sürekli düşüyor. Şu an için İsrail – Filistin çatışmaları nedeniyle ilave bir düşüş tespit etmedik. Çatışmalar yayılmadığı sürece bu sebepten navlunlarda ilave düşüş beklemiyoruz. Navlunlardaki düşüşün ana sebebi arz talep dengesizliği. Bu sene dünya konteyner filosuna çok fazla gemi katıldı. Seneye daha da fazlası katılacak. Buna karşın dünya ticareti aynı oranlarda artmıyor. Gelişmiş ülkelerde yaşanan enflasyon sorunu tüketimin azalmasına sebep oldu.Önümüzdeki 2-3 senenin zorlu geçeceğini düşünüyorum.