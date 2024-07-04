BOM, GT4 Avrupa Serisi'nden iki kupayla döndü

Berkay Besler ve Gabriele Piana ikilisinin kullandığı 12 kapı numaralı BMW M4 GT4, resmi olmayan antreman sırasında aldığı ciddi hasar sonucunda onarılmayacak duruma geldi ancak teknik ekibin özverili çalışmasıyla yedek araç hızla hazırlanarak ilk serbest antrenmana katılabildi. Cuma günü gerçekleşen birinci yarışın ilk turlarında Besler ve Piana ikilisi Berkay'ın rakibiyle yaşadığı temas sonucunda aldığı hasardan dolayı yarış dışı kaldı.

11 kapı numarasıyla rekabet eden Yağız Gedik ve Pedro Ebrahim ikilisi ise 20'nci sırada başladıkları yarışı gösterdikleri performansla 8'inci tamamladı. Bu sonuçla Pedro Ebrahim birinci ve ikinci ayak yarışlarında olduğu gibi bu yarışta da 'Rookie Cup' birincisi oldu.

Takım, seride 6'ncı sıraya yükseldi

Cumartesi günü gerçekleşen ikinci yarışta Yağız Gedik ve Pedro Ebrahim ikilisi aldıkları cezadan ötürü yarışa 10 sıra geriden, 30'uncu başladılar. İkili, Yağız'ın son turda ve son virajda rakibiyle yaşadığı temas sonucunda otomobilleri kullanılamayacak duruma gelmesine rağmen bitiş çizgisini geçmeyi başardı ve yarışı 6'ncı olarak tamamladı. Berkay Besler ve Gabriele Piana ikilisi ise tüm hafta sonu yaşanan olumsuzluklara rağmen takımla birlikte gösterdikleri üstün çaba sonucunda ikinci günü 8'inci sırada başlayıp 3'üncü olarak bitirdi.

Türkiye'yi GT4 Avrupa Serisi'nde BOM, takımlar kategorisinde 6'ncılığa çıktı. Organizasyonun 4'üncü Ayak yarışları 20-21 Temmuz tarihlerinde Almanya'daki Hockenheim Pisti'nde gerçekleştirilecek, yarışlar S Sport ve S Sport+ kanallarından canlı yayınlanacak.