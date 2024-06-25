Bonus Parkorman, Doğuş Grubu ve Garanti BBVA işbirliğiyle hayat buluyor

Nafiz Karadere, toplantıda söz alarak: "Doğal ve sürdürülebilir dengeyi korumayı, yaşam ve iş yapma tarzımızın merkezine yerleştirdik. Bugün burada, bu çabalarımızın en somut örneği olan Bonus Parkorman'ı sizlere tanıtmaktan dolayı da son derece gururluyuz. Parkorman, İstanbul'un kalbinde, doğayla iç içe ve yenilikçi bir yaşam alanı olarak misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Geçmişte koyduğumuz hedeflerin gerçeğe dönüşmüş halini görmek bizler için çok büyük bir mutluluk kaynağı" dedi.

Rehabilitasyon işlemleri sürecinde doğa korunacak

Nafiz Karadere, yeşil alan ve ormanların yaşam için büyük bir değer ifade ettiğine ve rehabilitasyon işlemlerinin buna uygun şekilde yapılacağına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu alan içerisinde yeni hiçbir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz ve Parkorman'da sadece mevcut olanın doğaya saygılı bir şekilde onarımı ve korumasını yapacağız, demiştik. Bu sözümüzü tutuyor ve doğanın ahengini bozmadan, sadece var olanı iyileştirerek, Bonus Parkorman'ı İstanbul'a armağan etmeye hazırlanıyoruz. Parkorman, doğanın kalbinde kültür, sanat, gastronomi, spor ve eğlenceyi buluşturan bir sosyal yaşam alanı olarak tasarlandı. 21 yapının bir araya gelmesinden oluşacak Bonus Park ile yurt dışındaki benzerleri gibi, hatta daha da kapsamlı bir yaşam merkezi oluşturmak ve bu güzel alanı 2025 kış sezonundan itibaren hizmete açmak istiyoruz."

Kıymetli faaliyetlere yenisi eklendi

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ ise büyük ve güçlü kurumların toplumsal sorumluluklar açısından üzerlerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bugün Parkorman'la, destek verdiğimiz kıymetli faaliyetlere bir yenisini ekliyoruz. Burada, bizim için önemli olan unsurlardan bir parça bulunuyor aslında, çevre, sürdürülebilirlik gibi. Bütün bu unsurlar, bu projeyi bizim için çok değerli ve önemli bir hale getiriyor. Böyle bir projenin ortağı ve paydaşı olmak, bizler için çok büyük bir mutluluk" diye konuştu.