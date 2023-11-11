Booking, İtalya'da 94 milyon avro vergi ödedi
Online rezervasyon sitesi Booking, 2013-2021 yıllarında KDV beyannamelerini yapmaması nedeniyle İtalya'yla yaşadığı anlaşmazlığı sona erdirmek için 94 milyon avro ödedi.
Cenova Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekim 2022'de başlattığı bir soruşturma çerçevesinde, İtalyan Mali Polisi, Booking'in söz konusu yılları kapsayan döneme ilişkin KDV beyannamesi yapmadığını tespit etmişti.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre Hollanda merkezli Booking, İtalya Gelir İdaresi Ajansı'yla (Agenzia delle Entrate) anlaşmazlık yaşıyordu.
Site, üyelik prosedürü yoluyla 2013-2021 dönemine ait KDV beyannamelerinin yapılmamasına ilişkin anlaşmazlığı sona erdirmek ve varlıklarına el konulmasından kaçınmak için 94 milyon avro ödedi.
Böylece, İtalya ile Booking arasındaki vergi anlaşmazlığı son buldu.
Airbnb yöneticilerinin parasına el koydu
İtalya'da bu hafta içinde ayrıca, vergi kaçakçılığı şüphesiyle ABD merkezli kısa süreli konaklama ayarlama platformu Airbnb'ye yönelik soruşturma kapsamında harekete geçmişti.
Şirketin Avrupa'daki gelirlerinin toplandığı Airbnb Ireland Unlimited Company'de idari pozisyonlarda çalışmış 3 kişiye ait 779 milyon avrodan fazla paraya el konulmuştu.