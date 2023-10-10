Borlease, halka arz gelirini iki markasında kullanacak

Borlease Otomotiv, halka arz öncesi Borlease Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan ve şirket yetkililerinin katılımıyla İstanbul'da basın toplantısı gerçekleştirdi.

Hancan, toplantıda yaptığı konuşmada, halka arzdan elde edilecek kaynağın yüzde 60-70'ini Borlease ve Sixt markalarının yatırımda kullanacağını söyledi.

Dönemin iyi tahlil edilmesi gerektiğini belirten Hancan, "Kredi faizlerinin yükseldiği bir noktada elde edeceğimiz finansal girdi bize çok daha güçlü büyüme sağlayacak. Bu girdinin yüzde 60-70'ini otomobil alımlarında ve işimizde kullanacağız." diye konuştu.

Hancan, geri kalan meblağın şirketin işletme sermayesi olacağını aktararak, Borlease Otomotiv olarak yatırımlarını sürdüreceklerini dile getirdi.