Borlease, Magdeburger Sigorta'yı aldı

04 Haziran 2018

Operasyonel filo kiralama sektöründe faaliyet gösteren Borlease Grup, Allianz Sigorta’nın yüzde 80, Allianz Hayat ve Emeklilik'in yüzde 20 oranda hissedarı olduğu Magdeburger Sigorta’yı bünyesine kattı.

Yapılan açıklamaya göre Alesta Sigorta ve Ayka Sigorta’yı bünyesinde bulunduran şirket, bu yeni alımla sigorta sektöründeki büyümesini hızlandıracak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Borlease Grup Başkanı Özgür Cem Hancan şunları belirtti: "Gerçekleştirdiğimiz satın almayla fiyat rekabetinin yanı sıra sunduğumuz hizmet ve teminat içerikleriyle birlikte hızlı, girişimci ve yenilikçi yapımızla daha geniş kitlelerin sigorta sistemine dahil olmasını hedefliyoruz. Gücümüzü ve deneyimimizi, yeni hedeflerimizi gerçekleştirmek ve uluslararası arenada ülkemizi temsil etmek için ortaya koyuyoruz.”

Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Aylin Somersan Coqui de, bu satışın stratejik hedeflerinin bir parçası olduğuna vurgu yaparak, “Yeni hissedarların şirketin hizmet ağını genişleterek daha yaygın sigorta hizmeti vermesini ve sektörün gelişimine katkıda bulunmasını diliyorum” dedi.

Magdeburger Sigorta geçen yıl 22,6 milyon liralık prim üretimiyle hayatdışı sigorta şirketleri arasında 46'ncı sırada yer aldı.