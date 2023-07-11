Borusan, 2022 yılı Entegre Faaliyet Raporu’nu yayımladı

Borusan Holding açıklamasına göre, Borusan bu yıl, raporunda finansal olmayan beyanları için sınırlı güvence denetimi ve Küresel Raporlama Girişimi (GRI) endeksine uyum onayını alarak paylaştığı bilgilerin doğruluğunu, şeffaflığını ve hesap verilebilirliğini kanıtlayarak sundu.

Grup, finansal alanda gösterdiği başarının yanında çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) faaliyetleriyle öne çıkarak güçlü bir performans sergiledi.

2030 hedeflerini, iklim odağında karbonsuzlaşma ve döngüsel ekonomiye katkı, insan odağında yetenek yönetimi, eşitlik ve çeşitlilik, iş sağlığı ve güvenliği konularında belirleyen Borusan, inovasyon odağında ise döngüsel ve karbonsuz iş-hizmet modelleri geliştirerek girişimcilik ekosistem iş birlikleriyle sosyal ve çevresel fayda sağlamayı amaçlıyor.

728 MW kurulu yenilenebilir enerji kapasitesine ulaşan Borusan, 2030’da karbon nötr olmayı hedefleyerek, kapsamlı bir yol haritası takip ediyor. Grup bu yol haritasına göre, en fazla 279 bin ton seviyesinde olması öngörülen emisyon salımını 275 bin ton seviyesinde gerçekleştirerek hedeflenenin ilerisinde bir performans sergiledi.

Grup, döngüsel ekonomi başlığında ise 2022 yılında yüzde 14,4 oranında su tüketimi azaltımı gerçekleştirirken, 2030 hedefinde su tüketimini yüzde 50 azaltacağını beyan ediyor. Su geri kazanım oranını ise 2022 yılında yüzde 11 olarak gerçekleştiren Grup, 2030 yılında bu oranı yüzde 50’ye taşımayı hedefliyor.

Yüzde 30 oranının yakalanması amaçlanıyor

Döngüsellik odağında 131.195 ton atığı geri kazandıran Borusan, plastik atıklarını sıfırlamayı amaçlıyor. İnsan odağında en çok tercih edilen işveren markası sıralamasında yükselme hedefine ilerleyen Borusan’da kadın çalışan oranı 2022’de yüzde 18 olarak gerçekleşirken 2030 hedefi olan yüzde 30 oranının yakalanması amaçlanıyor.

Kadın lider oranı 2022’de yüzde 28 olarak gerçekleşirken 2030’da bu oranın yüzde 40’a ulaşması hedefleniyor. Grup şirketleri genelinde, inovasyonda 2022 yılında 15 patent başvurusu ve 46 yeni ürün üretilirken 72 robotik otomasyon projesi gerçekleştirildi.

Faaliyet gösterdiği üretim, otomotiv, lojistik, enerji, makina ve güç sistemleri sektörlerinde çevik yönetim anlayışı sayesinde başarılı bir dönem geçiren Borusan Holding, 2022’yi önceki yıllarda olduğu gibi güçlü bir bilanço ve kârlılık ile kapattı. Bu dönemde şirketin FAVÖK’ü 2021’e kıyasla 5,1 milyar TL’den 13,9 milyar TL’ye yükselerek yüzde 174 artış kaydetti.

Net konsolide satışlar ise 105 milyar TL’yi geçti. 27 milyon TL’yi aşan AR-GE yatırımlarıyla Borusan’ı geleceğe güvenle taşıyacak, kurum vizyonunu gerçekleştirecek ve hedefleri yakalayacak aksiyonlar alındı. Borusan, finansal performansını geliştirmeye devam ederken iklim, insan ve inovasyon odaklı sürdürülebilirlik çalışmalarıyla değer yaratmaya devam etti.

Borusan’ı 200 yıl ötesine taşıyacak "kültürel dönüşüm yolculuğu" başladı

Borusan, 2022 yılında kendilerini 200 yılın ötesine taşıyacak kültür dönüşümünü başlatırken, BorusanX adı verilen proje kapsamında belirlenen değerler ve prensiplerle bir çalışma ortamı yaratmayı hedefleniyor.

Değerler arasında yer alan karşılıklı güven ve iyi niyet, insana değer vermenin yanında kültürel prensipler arasında yer alan açık sözlülük, diyalog ve yapıcı çatışma, güçlendiren ve yol açan liderlik, ortak akıl ve katılımlı yönetim, otonomi ve cesaretle harekete geçme başlıklarıyla Borusan’da ortak bir liderlik anlayışı geliştiriliyor.

Topluma fayda sağlayacak projeler geliştirmeyi önceliği olarak belirleyen Grup, 2022 yılında hayata geçirdiği Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı ile kurumun sosyal etki ve sürdürülebilirlik öncelikleri ile paralel, toplumsal meselelerde hedef grupları etkileme ve harekete geçirme potansiyeli yüksek projeleri destekliyor.

Impact Hub ile yürütülen programda seçilen projelerden Marmara’nın Umudu Pina ile Marmara Denizi’nin biyoçeşitliliğine katkı sağlamak, Zaman Yolcusu Kreta ile çocukların iklim krizi konusundaki farkındalığını artırmak, Sağır ve İşitme Engelli Kadın Hakları Eğitim Platformu ile sağır ve işitme engelli kadınların, kadın haklarını bilmesi ve ulaşması için uygun platform oluşturmak amaçlanıyor.

Programın ilk meyveleri ise Cumhuriyetin 100. yılında alınmaya başlandı. Programın bir sonraki döneminde, afet bölgesine fayda sağlamaya yönelik girişimler desteklenecek.

"Karbon nötr olma hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Grup Üst Yöneticisi (CEO) Erkan Kafadar, hem finansal hem de sürdürülebilirlik performansı bakımından başarılı bir faaliyet yılını geride bıraktıklarını ifade etti.

Kafadar, "200 yıllık bir şirket olma hedefimize yürürken yaptığımız yatırımlarla, sürdürülebilir büyüme stratejisi odağıyla, hedef ve potansiyel pazarlarda iddiamızı artıracak tüm fırsatları değerlendirerek yola devam ediyoruz. Son 3 yıl içinde 8,1 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. Faaliyet alanlarımızda gösterdiğimiz başarının yanında sürdürülebilirlik başlığında da dikkat çeken sonuçlar elde ettik.

Döngüsel ekonomiye katkıda bulunurken karbon nötr olma hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yenilenebilir enerji alanında yatırımlarımız devam ederken su tüketimimizi ve atık miktarını azaltıyoruz. Amacımız ilerleyen dönemlerde de bu başarılı grafiği devam ettirmek ve her sene daha iyi bir performans sergileyerek hem yer aldığımız iş kollarında hem sürdürülebilirlikte hedeflerimize ulaşmak." değerlendirmesinde bulundu.