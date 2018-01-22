Borusan Holding'de üst düzey değişiklikler

22 Ocak 2018

Borusan Holding üst yönetiminde önemli görev değişiklikleri yapıldı.

Borusan Holding’ten yapılan açıklamaya göre 41 yıldır Borusan Grubu’nda görev yapan Borusan Holding İcra Kurulu Üyesi Mehmet Betil emekliye ayrılırken yerine Holding’te Strateji, İş Geliştirme ve İnovasyondan Sorumlu Başkan olarak görev yapmakta olan Lale Ergin atandı. Böylelikle yeni dönemde Holding İcra Kurulu, Agah Uğur’un başkanlığında Erkan Kafadar ve Lale Ergin’den oluşacak.

Holding’de finansman ve mali işlerden sorumlu Başkan ve CFO olarak görev yapan Barış Kökoğlu’nun ise, değişen görev kapsamına bağlı olarak yeni unvanı finansman, mali işler ve ortak hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu Başkan ve Grup CFO olarak belirlendi. Barış Kökoğlu ayrıca ocak başından itibaren Borusan Yatırım Genel Müdürlüğü görevine de atandı.

Borusan’da 27 yıldır çeşitli üst düzey pozisyonlarda görev alan Canan Ercan Çelik, Borusan Danışmanlık’taki görevinden ayrılırken, bundan böyle yarı zamanlı olarak Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Sekreterliğini yürütmeye devam edecek. Daha önce Borusan Holding’te insan kaynaklarından sorumlu Başkan olan Semra Akman da Borusan Danışmanlık Genel Müdürü olarak görevini yürütecek.

Bu konu ile ilgili açıklama yapan Grup CEO’su Agah Uğur şunları söyledi:

“Mehmet Betil ve Canan Ercan Çelik, Grubumuzun bugüne gelmesinde önemli rol oynayan iki üst yöneticimizdi. Her ikisine de hayatlarının yeni dönemlerinde başarılar ve mutluluklar diliyoruz. Borusan üst yönetiminin gençleşme süreci devam ediyor. Lale Ergin’in Holding İcra Kurulu’ndaki ilk kadın üye olması da benim için ayrıca önem ifade ediyor. Holding İcra Kurulu’nda benimle beraber çalışacak Erhan Kafadar ve Lale Ergin’in kariyerlerinin başında Grubumuza yeni nesil yetenek geliştirme programımızla katılmış olmaları ise bizi gururlandırıyor. Lale Ergin, Barış Kökoğlu ve Semra Akman’a yeni görevlerinde başarılarının devamını diliyorum.”