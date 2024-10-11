Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nın üçüncü çağrısı başladı

Borusan, 'Sürdürülebilir Fayda Programı'nda, desteklediği projelere ihtiyaç analizleri, iş modeli geliştirme eğitimleri, finansal destek ve proje tanıtımı gibi hizmetler yer aldığı kapsamlı bir paket sunuyor. Ayrıca proje başına 500 bin TL’ye kadar hibe desteği ile birlikte Borusan’ın ve Impact Hub İstanbul’un iletişim ağlarına dahil olma fırsatı da sağlanıyor.

Programın üçüncü dönem lansmanının yapıldığı etkinlikte, geçmiş dönem projelerinin hikayelerini anlatan bir belgeselin de ön izlemesi yapıldı. Belgeselde deprem bölgesinin yeniden inşa sürecine pozitif etki katan dört projenin hikayesi paylaşıldı. Etkinlikte konuşan Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, “Bu dönem ‘Herkesin Faydasına’ diyerek sosyal sorumluluk anlayışımızı bir üst seviyeye taşıyoruz. Geçmiş dönem projelerimizin başarı hikayeleri, bu programın ne kadar önemli bir fark yarattığını gösteriyor” dedi.

Kimler katılabilir?

Yeni projesi olanlar veya mevcut çözümlerin etkisini artıracak yeni bir proje tasarımı olanlar, yaratıcı sektör uzmanları, medya ve iletişim sektörü çalışanları, sivil aktörler ve sivil toplum örgütleri, aktivistler, topluluklar ve inisiyatifler, akademisyenler.