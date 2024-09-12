Borusan Ventures ilk yatırımını DC Connected'a yaptı

DC Connected, yapay zekayı otomotiv dünyasıyla buluşturarak, araçlardan elde edilen canlı verilerle satış sonrası hizmetleri iyileştirmeyi amaçlıyor ve bu kapsamda geliştirdiği çok markalı (multi-brand) platformuyla araçla ilgili sorunları Sanal Teknisyen ile çözüyor. Borusan Ventures de kendini farklılaştırmış ve global çapta büyüyebilecek girişimcilere finansal destek sunmanın yanı sıra arkasındaki güçlü endüstriyel grubun 80 yıllık tecrübesini ve kaynaklarını da açarak sağladığı faydayı büyütmeyi amaçlıyor.

Yatırım ekibinin başında Timo Kilp var

Türkiye başta olmak üzere ABD ve Avrupa pazarlarına açılma, iş geliştirme desteği, Borusan uzmanlarıyla kendi sahalarında ürünlerini test etme imkanı ve ürünlerin uzun vadeli müşterisi olabilmek gibi birçok farklı imkanı sunarak yatırımlarını gerçekleştiriyor. Borusan Ventures'un yatırım ekibinin başında on yılı aşkın süredir ABD’de Silikon Vadisi'nde Yamaha, Sony, JetBlue gibi çeşitli Kurumsal Girişim Sermayelerinde çalışmış bir isim olan Timo Kilp bulunuyor. Daha önce ABB Ventures ve Total Energies Ventures'ın yöneticiliğini yapmış Girish Nadkarni ve NATO Innovation Fund'un Yönetim Kurulu'nda yer alan Ebru Dorman da danışman ekibinde yer alıyor.

Şirket bu isimlerin öncülüğünde, ABD ve Avrupa'da tohum ve Seri A aşamalarındaki mobilite, tedarik zinciri, enerji & iklim teknolojileri ve farklı endüstriyel teknolojilerinde fark yaratan bir yatırımcı olmayı planlarken bu kapsamda her yıl yaklaşık 5 adet girişime yatırım gerçekleştirecek.

Satış sonrası servis ve ikinci el tarafında önemli bir fırsat

Borusan Ventures Kurucusu ve Borusan Grubu 3. Nesil Hissedarı Defne Kocabıyık Narter, fonun finansal getiri elde edecek bağımsız bir yapıyla kurulduğunu belirterek, aynı zamanda grubun uzun vadeli hedefleri açısından da stratejik öneme sahip olduğunu aktardı. Narter, yatırımı, Borusan Otomotiv için de bir fırsat olarak gördüklerini kaydederek, "DC Connected'ın Yapay Zeka tabanlı çözümü bizim de sunduğumuz hizmetleri ve müşteri deneyimini geliştirmemizi sağlayacaktır. Özellikle satış sonrası servis ve ikinci el tarafında oldukça büyük bir fırsat görüyoruz" açıklamasında bulundu.