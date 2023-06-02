Boş cips paketlerinden futbol sahası yapıyor

Mehtap HALICI

Çok uluslu gıda ve içecek şirketi PepsiCo, sürdürülebilirliğe oldukça önem veren kuruluşlardan biri. Şirket, tüm faaliyetlerinde geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik üzerinden hareket ediyor.

Boş cips paketlerinin geri dönüşümüyle sürdürülebilir futbol sahaları inşa eden PepsiCo, gelecek nesillere fayda sağlayacak ve değişimi gerçekleştirecek alanlara odaklanıyor. Sürdürülebilirlik kavramının gelecek nesillerin mevcut nesillerle eşit ve daha iyi yaşam yaşamaları için gerekli olduğunu söyleyen PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Evrim Şen, futbol oyunuyla insanları bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

"Sosyal fayda sağlayacağız"

Futbolun gücü sayesinde dünyanın dört bir yanındaki topluluklara mutluluk getirmek için yeni bir küresel bir girişim olan Ruffles RePlay’i geçen yıl hayata geçirdiklerini ifade eden Şen, PepsiCo olarak depremden etkilenen Şanlıurfa’da futbol sahası inşa ettiklerini ifade etti.

Şen, şöyle konuştu: “Geri dönüştürülmüş Ruffles cips paketlerinden elde edilen peletlerle halı saha zeminini oluşturuyoruz. Bu yöntemle meydana getirdiğimiz sürdürülebilir futbol sahamızı ise bu ay bölgedeki herkesin ücretsiz kullanımına açacağız. Böylece projemizle çevresel sürdürülebilirliğe ek olarak sosyal fayda da yaratacağız. Çünkü sürdürülebilirlik de aynı futbol gibi; beslenme, sağlık ve iyi yaşama dikkat çekiyor.”

Deprem bölgesi çiftçilerine destek

Genel olarak var olan projelerini deprem bölgesinde devam ettirme kararı aldıklarını dile getiren Şen, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) iş birliğiyle 2021 yılında hayata geçirilen ‘Pepsi Yıldız Futbolcu Seminerleri’ projesinin 2023 yılında da devam edeceğini söyledi.

Şen, yine geçen sene Anadolu Meraları iş birliği ve PepsiCo Vakfı desteğiyle başlattıkları “Lay’s Yenileyici Tarım” projesinin bu sene deprem bölgesindeki çiftçilerin desteklenmesi ve tarımın devam etmesi için yeniden kurguladıklarını ifade etti. Şen, şunları dile getirdi: “PepsiCo olarak gençlere, çiftçilere ve topluma değer yaratan uzun soluklu sürdürülebilir projelere odaklanmaya devam edeceğiz.

Çünkü spor öncelikli sorumluluk alanlarımızdan biri. Özellikle spor alanında hedefleri olan gençlere desteğimiz devam edecek.” Şen, Türkiye’de depremde ağır yara alan 11 ile ilk günden itibaren belediyeler, AFAD ve sivil toplum örgütleri aracılığıyla yaklaşık 40 milyon TL değerinde yardım ulaştırdıklarını belirtti.

İki ünlü sanatçı İstanbul’a geliyor

PepsiCo’nun içecek grubu markalarından Pepsi’nin 10 Haziran’da İstanbul’da sunacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçının bu yılki açılış törenine, Grammy ödüllü söz yazarı ve müzik yapımcısı Burna Boy ile ödüllü pop yıldızı Anitta sahne alacak. PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Evrim Şen, “2025 finaline kadar UEFA Şampiyonlar Ligi’ni desteklemeye devam edeceğiz. Toplulukları futbol ile birleştirmeye, genç sporculara ilham vermeye ve futbolda sürdürülebilirliği güçlendirmeye odaklandık” diye konuştu.