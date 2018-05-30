Bosch’un cirosu 15 milyar TL’ye ulaştı

30 Mayıs 2018

TAMER IŞITIR

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young düzenlediği yıllık basın toplantısında Türkiye operasyonlarının 2017 yılına dair rakamlarını paylaştı. Yüzde 32’lik artışla 15.5 milyar TL ciroya ulaştıklarını söyleyen Young, Türkiye’nin bu rakamla Bosch operasyonları arasında Almanya, Çin ve Hindistan’dan sonra 4’üncü sırada bulunduğunun altını çizdi. Grup cirosunun yüzde 5’inin Türkiye’den geldiğini belirten Young, yüzde 9 artarak 18.240’a çıkan çalışan sayısıyla da Türkiye’nin 4’üncü sırada yer aldığını kaydetti.

Young şöyle devam etti: “Türkiye’de 2017’de 700 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik. İhracatımız da yüzde 32 artarak 9 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye’den 40’tan fazla ülkeye sadece ürün ihracatı değil, Know-How ihracatı da yapıyoruz. Yatırım, ihracat, istihdam ve ciro bazında önemli bir büyüme dönemini geride bıraktık. 2018’in ilk çeyreğindeki sağlam büyümeye dayanarak bu yıl yine güçlü bir satış performansı bekliyoruz.”

Bursa’da 3 robot çalışıyor

Young, Türkiye’de 4 Ar-Ge merkezi olan Bosch’un bu merkezlerde 700 mühendis çalıştırırken geçen yıl 200 milyon TL’lik Ar-Ge yatırımına imza attığının da altını çizdi: “Bursa, Manisa ve Tekirdağ’daki 4 Ar-Ge merkezimizde yürütülen çalışmalar, Bosch Türkiye’nin büyümesinde itici güç oluşturuyor. Bosch, Asya ve Avrupa’daki önde gelen otomotiv üreticileri için güç aktarma çözümleri alanındaki geliştirme projelerini Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinde yürütüyor. Örneğin, geçtiğimiz yıl benzin enjektörleri konusunda 150’den fazla uluslararası proje yürütüldü. Bursa ve Manisa’daki fabrikalarımız da dahil olmak üzere Endüstri 4.0 alanında global çapta büyük gelişmeler kaydediyoruz. Dünya genelindeki 250 üretim tesisimizin 100’ü Endüstri 4.0’a uyumlu olarak çalışmaya başladı. Türkiye’deki 4 fabrikamız da bu şekilde. Bursa’daki fabrikada iki yıldır 7.500 kişiyle birlikte 3 de robot çalışıyor. Bu otonom robotlar lojistikten sorumlu ve üretimde gereken parçaları ulaştırılması gereken noktalara taşıyor. Her robot her gün 600 metrelik tur atıyor. Robotların bugüne dek toplam 12 bin kilometreden fazla yol kat ettiği hesaplandı.”

‘Dizelde devrim yaptık’

“Biz 100 yılı aşkın süredir sektörü yönlendiriyoruz. Bosch’un bir parçasını barındırmayan bir otomobil bile yok. Elektrikli araç pazarında da bunu hedefliyoruz. Dünyada takribi 60 otomobil markasıyla çalışıyoruz” şeklinde konuşan Young, yerli otomobille de mutlaka çalışacaklarını, bütün teknoloji ve imkanlarını yerli otomobilin hizmetine sunacaklarını belirtti.

Bosch mühendislerinin dizel motorlarda emisyon salınımını kilometre başına ortalama 13 mg’a kadar düşüren bir teknoloji geliştirdiğini ifade eden Young, bu durumu ‘dizelde devrim’ olarak niteledi. “Bu rakam 2020 yılında yürürlükte olacak yasal sınırın da çok çok altında” diyen Young, gelecekte elektrikli, otonom ve ağa bağlı olarak gerçekleşecek ulaşımı emisyonsuz, kasasız ve stressiz bir şekle getirmek için çalıştıklarını ifade etti. Sadece benzinli sistemler için bile geçen sene 150’den fazla projede çalıştıklarını dile getiren Young, elektromobilitede bisikletten kamyona kadar bütün araçlarda çalıştıklarına da değindi.