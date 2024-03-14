Bossa’da hedef sıfır atık firma olmak

Recep ŞENYURT

Türkiye’nin en büyük entegre tekstil firmalarından Bossa, 73 yıldır dünyanın modaya yön veren trend belirleyici markaları ile gerçekleştirdiği iş birlikleri ile denim kumaş ve spor giyim sektörünün öncü markalarından biri olmayı sürdürüyor.

Çevresel sürdürülebilirliğe büyük önem veren, sıfır atık firma olma yolunda yatırımlarına hız veren Bossa, enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedefliyor. Bossa Genel Müdürü Onur Duru, farklılık yaratan, yüksek kaliteli ve inovatif ürün kompozisyonu, müşteri odaklı özel hizmet, hızlı servis, yüksek memnuniyet anlayışı, yaygın pazarlama ağı ve doğru pazar konumlanması ile faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Müşteri taleplerini değerlendirmenin yanında iyi analizlerle yeni ürünler geliştirdiklerini aktaran Onur Duru, denim kumaş üretiminde birçok ilke imza attıklarını, özellikle çevresel sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalarla 18 yıl önce başlattıkları tamamen ekolojik Re-Set koleksiyonu ile hem Türkiye’de hem de dünyada tekstil alanında bu yöndeki çalışmalara öncülük eden kuruluşlar arasında yer aldıklarını bildirdi.

1951 yılında kurulan Bossa’nın, Adana’daki üretim tesisi ile Türkiye’nin en büyük entegre denim ve spor giyim tekstil kuruluşlarından biri olduğunu kaydeden Onur Duru, dünyanın önemli ve modaya yön veren markaları ile gerçekleştirdikleri iş birlikleri ile dikkat çektiklerini vurguladı.

Ür-Ge ve Ar-Ge çalışmaları ile pazar trendlerini yakaladıklarını yenilikçi ve öncü yapıları, gerçekleştirdikleri yatırımlar ve güçlü kadrolarıyla sektörde söz sahibi olduklarını aktaran Onur Duru, bu başarının arkasında nitelikli insan kaynakları gücü, geniş satış ağı, ürün kalitesi, koleksiyon zenginliği, ileri üretim ve bilgi sistemleri teknolojisinin bulunduğunu anlattı.

“Müşteri taleplerini analiz ederek yeni ürünler geliştiriyoruz”

Bossa’da bir AR-GE Merkezi bulunduğunu ve Türkiye’de bu belgeyi alan ilk tekstil şirketlerinden biri olduklarını ifade eden Duru, Ar-Ge kapsamında üniversitelerle iş birliği içinde çalıştıklarını, Ür-Ge’de ise müşteri taleplerini değerlendirerek iyi analizlerle yeni ürünler geliştirdiklerini, ayrıca sonbahar-kış ve ilkbahar-yaz olmak üzere yılda iki kez yeni koleksiyon hazırladıklarını bildirdi.

Bossa’nın denim üretiminde birçok ilke imza attığını, özellikle çevresel sürdürülebilirliğe büyük önem verdiklerini aktaran Onur Duru, 2006’da başlattıkları tamamen ekolojik Re-Set koleksiyonu ile hem Türkiye’de hem de dünyada tekstil alanında bu yöndeki çalışmalara öncülük eden kuruluşlar arasında yer aldıklarını dile getirdi.

“Enerji ihtiyacının yüzde 50’sini GES’ten karşılıyoruz”

Onur Duru, tesislerinde elektrik üretilirken ortaya çıkan ısıl enerjiyi geri kazandıran kojenerasyon sistemleri ile enerji tasarrufu sağladıklarını, ayrıca 11.737 kilovat kurulu güce sahip çatı Güneş Enerji Santrali’ni devreye alarak 29 bin 214 verimli güneş paneli ile yılda 8 milyon 452 bin 158 kg sera gazı salımını engellediklerini kaydetti.

Duru, çatı ve arazi GES yatırımları ile mevcut durumda toplam enerji ihtiyaçlarının yüzde 50’sini karşıladıklarını, planladıkları diğer enerji yatırımları ile bu ihtiyacın yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji kaynakları ile sağlamayı planladıklarını belirterek, daha başarılı, daha üretken ve daha çevreci olmak adına sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

“Geri dönüşüm tesisinde yüzde 100 kapasiteye ulaştık”

Sürdürülebilirlik anlamında yapılacak projelerle, sıfır atık firma olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Onur Duru, "Sürdürülebilirlik anlamında birçok ilke imza atmanın yanında, geri dönüşüm tesisi yatırımını hayata geçirerek yüzde 100 kapasiteye ulaştık. Ayrıca önümüzdeki günlerde günlük 40 ton kapasiteli yeni iplik tesisimizi devreye alacağız.” dedi.

“Boyamada sudan %92 tasarruf sağladık”

Çevre denilince akla ilk gelen suda tasarrufu öncelediklerini vurgulayan Onur Duru, Bossa’nın “Saveblue” konsepti ile ürünlerin boyamasında yüzde 92 su tasarrufu sağladığını, ayrıca bu boyama prosesinde atık su miktarında yüzde 99 kazanım elde ederek, tasarrufu üst seviyelere taşıdıklarını bildirdi.