Bostik, yurtdışı pazarda büyümeye ağırlık verdi

Bostik Türkiye’nin bölgede yönetim üssü olduğunu ve her geçen gün etkisini arttırdığını belirten SEMEA Pazarlama Direktörü Bilgehan Türkkan, “Geçtiğimiz yıl, yurt içi pazardaki cirosal ve hacimsel ivmemizi devam ettirirken, bu başarıya paralel olarak yurt dışı pazarlarda da büyümeye ağırlık verdik. Her üç markamız da kendi kategorilerinde lider oyuncular arasında yer alıyor. 2022 yılının başında Orta Asya ülkelerinin Bostik Türkiye’ye bağlanmasıyla Türkiye’yi önemli bir yönetim üssü haline getirdik” dedi.

“Yeni ortaklıklara açığız”

SEMEA bölgesi kapsamında Güneydoğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerine Orta Asya’nın da dahil olmasıyla ihracatta hem yeni coğrafyalara ulaştıklarını hem de yeni dağıtım kanalları açtıklarını belirten Bilgehan Türkkan, yurt içi ve yurt dışı pazarlarındaki bu büyümenin, mevcut iş ortaklarının da performanslarının artmasına büyük katkı sağladığını söyledi. Bostik Türkiye olarak yeni iş ortaklıklarına her zaman açık olduklarını ifade eden Türkkan, “2023 yılında da bu büyüme ivmesinin artarak devam edeceğine inanıyoruz” dedi.