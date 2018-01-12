Boydak'ın ihracatı 300 milyon doların üstüne çıkacak

12 Ocak 2018

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - İstikbal, Bellona ve Mondi gibi ünlü markaları bünyesinde bulunduran ve TMSF tarafından yönetilen Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, “Geçen sene ihracat rakamlarımız yaklaşık 280 milyon dolar civarındaydı, bu sene 300 milyon doların çok üstüne çıkacağını umut ediyorum” dedi.

Ertekin şunları söyledi: “Grubumuzda şu an 12 bin 210 çalışanımız var. 140 ülkeye 280 milyon dolar ihracat yapıyoruz. Şu anda Türkiye’nin tekstil ihracatı kilogram başına 1.4 dolar ancak bizim Boyteks firmamızın kilogram başına tekstil ihracatı 3.4 dolar. Ciro bazında bu yılki büyüme beklentimiz, Türkiye’nin büyüme beklentisi ile paralel.”