Boyner Now bir yaşında

Markadan yapılan yazılı açıklamada, bir yıl içinde 40 lokasyonda, 47 bin 138 adrese 200 bini aşkın ürünün ortalama 80 dakika içerisinde teslim edildiği bildirildi. Boyner, geçtiğimiz yıl haziran ayında online ve fiziksel mağazacılığın iç içe geçtiği Boyner Now’ı müşterilerinin hizmetine sunmuştu.

Boyner Now’ın, alternatif beden, renk ve desende ürünleri 90 dakika içinde, sipariş anında ödeme yapılmadan adrese teslim etmesi ve beğenilen ürünlerin kapıda kredi kartıyla ödeme yapılarak satın alınması gibi özellikleri müşteriler tarafından oldukça ilgi gördüğü belirtildi.