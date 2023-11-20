Boyner, Uluslararası Departman Mağazalar Birliği'ne katıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner, global perakende dünyasında departman mağazalar özelinde tek uzman kuruluş olma özelliğine sahip IADS'nin üyesi olarak birçok alanda yenilikçi adımlarına hız kazandıracak.

Dünyanın dört bir yanında önde gelen perakende liderlerini bir topluluk çatısı altında toplayan IADS, üyeler arasındaki bilgi alışverişi ve iletişimi sağlayarak tüm dünyadaki departman mağazacılığın gelişmesine katkı sağlıyor, alana yönelik raporlar ve araştırmalar yayınlıyor.

1928'den bu yana faaliyetini sürdüren, departman mağazacılığı özelinde uzmanlaşmış bir kuruluş olan IADS'e üye olan kuruluşlar, dünya genelinde 20 ülkede, 455'ten fazla mağaza aracılığıyla ve 194 bin çalışanla 27 milyar avrodan fazla yıllık kümülatif ciroya ulaşıyor.

Boyner Büyük Mağazacılık Üst Yöneticisi (CEO) Eren Çamurdan, odağı çoklu marka mağazacılığı ve departman mağazacılığın gelişmesine katkı sağlamak olan IADS gibi bir platformun üyesi olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Çamurdan, "Bu alandaki uzmanlığımızı en iyi şekilde yansıtacağımıza ve bizler gibi alanında lider kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunarak sektörü geliştirmek adına önemli adımlar atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

IADS Başkanı ve Breuninger (Almanya) CEO'su Holger Blecker da Boyner'i IADS'nin bir parçası olarak görmekten büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Boyner, dünyanın önde gelen mağazalarından oluşan birliğimizi mükemmel bir şekilde tamamlayacak. Birlikte, perakende sektöründe yenilik, işbirliği, mükemmellik ve müşteri odaklılık için çabalamaya devam edeceğiz ve dünya çapındaki departman mağazaların geleceğini şekillendirmeye yardımcı olacağız. IADS'nin ortakları ve üyeleri olarak, sektörümüzün birçok alanında aynı hedeflere ulaşmayı hedefliyoruz."