Bozankaya’da hedef yıllık 500 otobüs ihracatı

23 Ekim 2017

Ayfer İLHAN

Bozankaya tarafından üretilen ikinci nesil yerli elektrikli otobüs, sektörün en önemli organizasyonlarından olan Belçika’nın Kortrijk kentindeki Busworld Europe 2017 Fuarı’nda görücüye çıktı. Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, birinci nesil otobüslerin Türkiye’de ve Avrupa’da ciddi talep gördüğünü belirtirken, 2018 yılında 200, 2018’da ise 500 otobüs ihracatı hedeflediklerini kaydetti.

Bozankaya, 4 saatlik şarj ile 400 kilometre yol alabilen 2’nci nesil elektrikli otobüsü SILEO’yu Belçika’nın Kortrijk kentindeki Busworld Europe 2017 Fuarı’nda tanıttı. Katılımcılar tarafından büyük ilgi gören 10-12-18 ve 25 metre uzunluğunda 4 farklı modeli bulunan otobüslerin yolcu taşıma kapasitesi ise 75 ile 232 arasında değişiyor. Yaklaşık 4 saatte şarj edilen otobüs, 400 kilometreye kadar kesintisiz gidebiliyor.

DÜNYA’nın sorularını cevaplandıran Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, birinci nesil otobüslerinin Türkiye’de 2.5 yıldır belediyeler tarafından beğenilerek kullanıldığını belirterek, şu ana kadar yapılan 7 ihalenin tamamını kazandıklarını söyledi. Başlangıçta 4-5 adet olan alım miktarlarının 20’li 30’lu paketlere yükseldiğini belirten Aytunç Günay, bunun da markanın kalitesini kanıtladığını bildirdi.

Bundan sonraki süreçte en büyük hedeflerinin ihracat olduğunun altını çizen Aytunç Günay, halen Almanya’da 9 farklı kentte araçlarının hizmet verdiğini ve bu anlamda taleplerin de gelmeye devam ettiğini vurguladı. Önümüzdeki yıl 200, 2019’da ise 500 otobüs satmayı öngördüklerini dile getiren Günay, satış içinde ihracatın payının yüzde 50 olmasını planladıklarını ifade etti.

“Ciddi yakıt tasarrufu sağlıyor”

Türkiye’de otobüsleri kullanan belediyelerin, memnuniyetlerini paylaştıkça talebin de yükseldiğinin altını çizen Aytunç Günay, ilk maliyeti yüksek olmasına rağmen, yakıt tasarrufu ve bakım maliyetindeki düşüklüğün bu otobüsleri ön plana çıkardığını ve belediyelerin de araçların kendisini kısa süre içinde amorti ettiğinin farkına vardıklarını anlattı.

Avrupa'da belediyeler hibe alıyor

Sıfır emisyon ve ses ile çalışan otobüslerin çevreye büyük katkı sağladığına değinen Günay, Türkiye’de belediyelerin alım konusunda desteklenmesi halinde satış rakamlarının daha da yükseleceğini söyledi. Yurt dışında belediyelere bu konuda hibe desteği verildiğinin altını çizen Aytunç Günay, “Türkiye’de teşviksiz bu satış rakamlarına ulaştığımız göz önüne alınırsa, teşvik verildiğinde sayının daha da artacağını düşünüyorum” dedi.

Daha önce katıldıkları fuarda sadece birkaç firma elektrikliotobüs üretirken, şu anda bir çok firmanın prototip üretim aşamasında olduğunu gördüklerine dikkat çeken Günay, geleceğin elektrikli otobüste olduğunu görün şirketlerin artık yatırımlarını bu yönde yaptıklarını aktardı.

Günay, “Bunlar rakibimiz ama daha prototiple uğraşırken, biz ikinci nesil otobüslere geçtik” diye konuştu. Bozankaya’nın elektrikli otobüsler yanı sıra raylı sistemler konusunda da ciddi üretim kabiliyeti bulunduğu bilgisini veren Aytunç Günay, iki sistemin entegrasyonuyla da başarılı üretim gerçekleştirdiklerini belirtti.

Batarya teknolojisinin günden güne geliştiğini ve menzilin 250 kilometreden, 400 kilometreye kadar çıktığını dile getiren Günay, 2019 yılında kendi metro araçlarını kendi markalarıyla raylara çıkarma yönündeki hedeflerini paylaştı.

Bu kapsamda 75 mühendisin istihdam edildiği Ar- Ge birimleri olduğunu vurgulayan Aytunç Günay, bu sayede sürekli kendilerini yenileyerek geliştirdiklerini söyledi.