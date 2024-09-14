Bozcaada’da caz başkadır

Zühre KURT

Bozcaada’nın ilham veren coğrafyasını mesken tutan ve bu yıl sekizincisi düzenlenen Bozcaada Caz Festivali, 6-8 Eylül tarihleri arasında müzikseverlerle buluştu. Bozcaada Caz Festivali, bu yıl “Miselyum” teması altında çeşitlilik, bağlantı ve topluluk konularına odaklanırken aynı zamanda konser ve etkinlikleriyle katılımcılara keyifli bir festival deneyimi sundu.

Yalnızca caz değil, keşif programıyla da bir deneyim festivali olan ve Paribu ana sponsorluğunda gerçekleşen Bozcaada Caz Festivali’nde katılımcılar, müziğin yanı sıra atölyeler, sosyal projeler, gastronomi, yoga gibi çeşitli etkinliklerle dolu üç gün geçirdiler. Festivalin ilk günü Salhane’de gerçekleşen ve Serhan Ada moderatörlüğünde yürütülen “Ada’da Festival: Adalılarla” sohbetinde, herkesin sahipleneceği cevapların ilk adımının soruların birlikte oluşturulmasından geçtiği vurgusu vardı.

Sohbetin konuşmacıları olan Tuğçe Isıyel, Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe, Ülker Aral ve Haluk Şahin, bir festival nasıl “köklenir”? Nasıl, ne zaman, hangi program kadar kimlerle ve nereleri “yer” edineceği sorularının da unutulmamasının önemi vurgulandı. “Bozcaada’yı bir tiyatro sahnesi, caz festivalini de bu sahnenin bir dekoru olmaktan çıkarmalıyız.” ifadelerini kullanan Haluk Şahin, adanın ve adalıların etkinliklerdeki varlığının öneminin altını çizdi.

Adayla bağ güçleniyor’

Ana sponsorluğunu Paribu’nun üstlendiği festivalde bu yıl katılımcılar üç gün boyunca Kraak & Smaak, Alfa Mist, Girls in Airports ve Cenk Erdoğan gibi önemli müzisyenleri dinleme fırsatı buldu. Paribu kurucu ve CEO’su Yasin Oral, festivalle ilgili görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Kültür ve sanatın sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir olması Paribu için son derece önemli. Kurulduğumuz günden bu yana kültür sanat alanını sahipleniyor ve ona destek veriyoruz.

Bu doğrultuda kolektif bilinci, sürdürülebilirliği ve sanatın pek çok dalını destekleyen Bozcaada Caz Festivali’nin 8. yılında da bu önemli festivalin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.” Festival, sunduğu müzik programının yanı sıra yürüttüğü keşif programıyla adaya yayılan atölye çalışmaları, geziler, paneller ve tartışma oturumları gerçekleştirerek toplumsal cinsiyet, ekolojik dönüşüm ve toplumsal kapsayıcılık alanlarında savunuculuk yaptığına dikkat çeken Yasin Oral: “Biz de Paribu olarak, ekosistemdeki farklı projeleri finansal ve teknolojik yatırımlarla destekliyoruz.

Kültür sanat, spor ve eğitim alanlarında sorumluluk alarak yarının dünyasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu nedenle festivali 4 yıldır destek veriyoruz. Sürdürülebilir ve olumlu etkilerini arttıran bir festival için çalışmaya devam edeceğiz” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yıl müzikseverleri “Cazla Bağlan” sloganıyla festivale davet ettik. Zengin konser programının yanı sıra, herkese açık Paribu Pop-Up Konserleri’nde Nilipek ve Kerem Akdağ sahne aldı. Paribu, Bozcaada Caz Festivali boyunca üyelerine, festivale özel avantajlar ve hediyeler de sundu.”

Paribu’nun kültür sanat desteklerinin, 20’yi aşkın partnerle iş birliği yaparak devam ettiğini belirten Yasin Oral, sözlerini şöyle sürdürdü: “İKSV (İstanbul Film Festivali, Filmekimi, AltKat), 212 Photography Istanbul, Arter, Atlas Sineması, Bahçe Galata, border_less ARTBOOK DAYS, Bozcaada Caz Festivali, CI Bloom, Craft Tiyatro, DasDas, DasDas Bursa, Feriye Açık Hava Sineması, Harbiye Konserleri (Atlantis Yapım, Jolly Joker), Istanbul Fringe Festival, İstanbul Modern, Kadıköy Sineması, Mamut Art Project, Moda Sahnesi, Noise_Media Art, OMM - Odunpazarı Modern Müze, UrlaDam, X Media Art Museum, Contemporary İstanbul Vakfı sergilerine destek oluyoruz.

Paribu Cineverse ile sinema salonu zinciri CGV Mars Cinema Group’a sponsor olarak pandemiden en çok etkilenen sinema sektörüne katkı sağlıyoruz. Çağdaş sanat eserlerinden oluşan Paribu Art Memory koleksiyonunu yarattık. Koleksiyonun ilk adımında dijital, konvansiyonel ve NFT olmak üzere, 50’ye yakın eser yer alıyor. Paribu, değerlerinden beslenen bu yapıyla çağdaş sanat üretimini desteklerken kendi sanat hafızasını da yaratıyor. Gelecek dönemde de kültür sanat desteklerimiz devam edecek.”

Festivalin olmazsa olmazı bileklikler

“Rüzgara, güneşe, dansa, denize cazla bağlan.” mesajıyla adaya özgü festival deneyimini öne çıkaran Paribu, bu doğrultuda her festivalin olmazsa olmazı bileklikleri de yeniden yorumladı. Adanın cazla şekillenen atmosferini sembolize eden “rüzgar”, “güneş”, “dans” ve “deniz” temalı, hediye “Cazla Bağlan” bilekliklerini katılımcılar festival boyunca adadaki Paribu noktalarından alındı.

Disiplinlerarası bir buluşma

Her yıl disiplinlerarası etkinliklere ev sahipliği yapan festivalde bu yıl Paribu’nun desteğiyle Selver Yıldırım ile Sprey Boyama Atölyesi gerçekleştirildi. Reflect Studio’nun tişörtlerini tuval olarak kullanarak kendi tasarımlarını yarattılar. Bunun yanında Paribu, interaktif bir yapay zeka uygulaması olan ArtGen ile festival katılımcıları için özel bir deneyim alanı yarattı.