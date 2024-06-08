Brawl Stars Yaz Turnuvası'nda 96 oyuncu mücadele edecek

Vodafone FreeZone Brawl Stars Yaz Turnuvası, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve FUT Esports Kurucu Ortağı Cesur Sünnetçioğlu'nun katılımıyla, Avrupa'nın en büyük oyun evi 'FUTHOUSE'da düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone FreeZone olarak, Türkiye'de oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olduklarını belirtti.

8 yılda 63 milyon liralık yatırım

Şahin, "Bugüne kadar bu geniş ekosistemin büyümesine destek olduk, bundan sonra da olmaya devam etmek amacındayız. Espor pazarına 8 yıl önce girdik. Bu süreçte yaklaşık 63 milyon liralık yatırım yaptık. Esporu destekleyen marka olarak baktığımızda, sektörümüzde birinci sıradayız. Espor alanında pek çok önemli sponsorluğa da imza attık. 2022'den bu yana başarıyla sürdürdüğümüz FUT Esports işbirliğiyle sponsorluk alanımızı genişletip tek bir oyuna değil birçok oyuna ve dolayısıyla daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaşma imkanı bulduk" dedi.

Turnuvada derece yapanlara sürpriz ödüller

İlk 2 gün grup elemelerinin yapılacağı turnuvanın final günü ise 8 takım çeyrek, yarı ve büyük finalde karşılaşacak. Online olarak gerçekleştirilecek turnuvaya Türkiye'nin her yerinden katılım olacak. Tanınmış oyun influencer'ları Rozetmen, Onur Bilge, OyunGemisi34 ve Oyunların Ustası'nın liderlik edeceği 4 takımın da yarışacağı turnuva YouTube'dan izlenebilecek.

Vodafone FreeZone Brawl Stars Yaz Turnuvası kapsamında hem katılımcılar, hem de kazananlar için sürpriz ödüller verilecek. Turnuvada birinci gelen takım üyelerine Samsung Galaxy S23 FE akıllı telefon, ikinci gelen takım üyelerine Samsung Galaxy Tab S9 FE tablet ve üçüncü gelen takım üyelerine Samsung Galaxy Watch 6 Classic 47 mm akıllı saat hediye edilecek. Ayrıca, turnuvadaki katılımcı oyunculara Brawl Stars oyun içi kod hediyeleri de verilecek.