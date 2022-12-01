BRB, global bir marka olma yolunda ilerliyor

Be Right Back (BRB), oyunculara yüksek donanım özellikleri gerektiren oyunları internet üzerinden yüksek donanım ihtiyacını ortadan kaldırarak oynamalarına imkan veren bir proje. Girişim, aynı zamanda güçlü bilgisayara sahip kişilerin donanımlarını başkalarına kiralayarak gelir elde edebilmelerini de sağlıyor. Kısa sürede büyük bir ilerleme kat eden girişim, global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Oyun sektörü dünyada ve Türkiye’de her geçen gün gelişiyor diyen BRB kurucularından Pelin Kumcular, “Geçtiğimiz yıl ülkemizde en fazla yatırım yapılan sektörlerden biri oyun sektörü oldu. 2021 Türkiye Oyun raporuna göre Türkiye’de 41 milyon oyuncu, 1 milyar 200 milyon doların üzerinde harcama yapmış. Ama bilgisayar oyuncularının yaklaşık %60’ı ihtiyacı olan donanıma sahip değil. Ekran kartından ya da işletim sisteminden dolayı bilgisayarlarından istediği oyunu oynayamayan birçok kişinin olduğunu fark ettik. Bunun yanında iyi bilgisayarlara sahip kişilerin de bilgisayarlarını her zaman kullanmadığı içgörüsüne ulaştık, bunun neticesinde böyle bir girişimde bulunmaya karar verdik. Zorlu Grubu kurum içi girişimclik Programı Parlak Bi’ Fikir sayesinde de bu fikrimizi hayata geçirebildik. Sürecin başından sonuna kadar yanımızda olan ve bizi destekleyen Parlak Bi’Fikir ekibine ayrıca çok büyük teşekkür etmek isterim…. Sürecin sonunda Zorlu Grubu’nun yatırım şirketi Vestel Ventures’tan yatırımımızı alarak Ekim 2021’de şirketimizi kurduk” dedi.

"Değişen koşullar ve trendlere göre kendimizi geliştiriyoruz"

Global bir marka olma vizyonu ile yola çıktıklarını ifade eden Kumcular, “Dünyaya bilgisayar paylaşım ekonomisi platformumuzu tanıtmak istiyoruz. Oyun sektöründe büyüdükten sonra modelimizi bilgisayar gücüne ihtiyaç duyan farklı marketler (tasarım, yazılım geliştirme, akademik çalışmalar) için de geliştireceğiz. Sürdürülebilir iş modellerinin ve çözümlerin öneminin çok fazla arttığı günümüzde değişen koşullar ve trendlere göre kendimizi geliştiriyoruz. Global bir teknoloji platformu olmak ve değer üretebilmek için ekipçe büyük bir heyecan ve motivasyonla çalışıyoruz” dedi.

"Oyuncu kitlemiz gittikçe büyüyor"

BRB’nin bir diğer kurucusu Onur Can Kılıç, “Ağustos ayında oyuncu ve partner uygulamamızın windows sürümünün ilk versiyonunun geliştirmesini tamamladık ve open beta sürecine girdik. Türkiye’de ilk satışlarımız başladı ve oyuncu kitlemiz gittikçe büyüyor. Oyuncular platformumuza üye olup oyun oynamaya başladılar. Gelen öneriler ve geri bildirimlerle uygulamamızı geliştirmeye devam ediyoruz. Bilgisayarını paylaşmak isteyen partnerler için kayıt sürecimiz başladı. Eylül ayında Berlin’de IFA Fuarı’na katıldık. Vestel ile iş birliğimiz kapsamında Vestel Android televizyonlarda çalışan uygulamamızı tanıttık. Şirket kuruluşumuzdan itibaren geçen 1 sene içinde aktif bir girişimcilik serüveni yaşadık. Bir yandan ürünümüzü geliştirdik diğer yandan da fikrimizi büyütmeye çalıştık” dedi.

Kılıç, “Tübitak Bigg’den girişim desteği almaya hak kazandık. Arya Yatırım Platformunda seçilen girişimlerden olduk. Avrupa Birliği’nin de desteklediği İzmir Nic Accelerator Programı kapsamında Londra’ya market araştırması yapmaya gittik. Girişimcilik ekosisteminden değerli networkler elde ettik. Avrupa market araştırmamızı yaptık ve markete giriş stratejimizi oluşturduk. Aralık’ta Avrupa marketinde belirlediğimiz ülkelerde (Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, İspanya, Portekiz, Almanya) BRB’yi tanıtıp ilk oyuncuları platformumuza dahil edeceğiz. Sustainable Wise Guys Pre Accelerator programında aktif girişimlerdeniz. Global bilgisayar paylaşım platformu olma hedefimize ulaşmak adına pazarda payımızı genişletmek ve mevcut ürünümüzü geliştirmek istiyoruz ve bu amaç doğrultusunda yatırım arayışımız başladı. İhtiyacımız sadece nakit değil, işin potansiyelini ortaya çıkaracak akıllı, stratejik yatırımlar ve destekler almak” dedi.

BRB’nin sunduğu çözüm, oyun dünyasında uzun zamandır devam eden ve edecek olan bir sorunu çözmekle beraber yeni bir değer önerisi de yaratıyor diyen Kılıç, “Cloud gaming firmalarından farklı olarak günümüz teknolojisinde atıl bilgisayarların işlem gücü gibi önemli bir kaynağın küresel olarak verimli kullanılmadığını fark ettik. Zamanla daha da artacak donanım ihtiyacını sürdürülebilir bir bilgisayar paylaşım ekonomisi kurarak çözen global bir online platform olma hedefi ile yolumuza devam ediyoruz” dedi.