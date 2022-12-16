BSH, her yıl REM'de yüzde 10 büyüme hedefliyor

Şirket açıklamasına göre, BSH Ev Aletleri Grubu, Nisan 2020'den bu yana Türkiye'den yönetilen REM için 2027 önceliklerini açıkladı. 130 ülkede 4.6 milyar nüfusu kapsayan REM, şirketin en hızlı büyüme potansiyeli barındıran bölgesi olarak değerlendiriliyor. BSH, bu bölgede her yıl yüzde 10'dan fazla büyüme hedefliyor. Türkiye, özellikle gelişmiş satış kanalı yapısı, 5 fabrikadan oluşan güçlü ve kaliteli üretim ağı, güçlü ihracat potansiyeliyle bölgenin ana omurgası olarak görülüyor. BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Başkanı Rudolf Klötscher, REM'in içinde büyük çeşitlilikler ve ayrı dinamikler barındırdığını belirterek, “Aynı zamanda büyüme potansiyeliyle önemli fırsatlar da sunuyor. Bölgenin mevcut orta sınıf nüfusu 1.7 milyar. Bu popülasyonun 2025 yılında 3.2 milyara çıkması bekleniyor. Genel olarak dünya ortalamasının üzerinde büyüme oranlarına sahip ülkelerden oluşan bölgede, Hindistan, Vietnam, Bangladeş gibi yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 9 olması beklenen ülkeler bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'ye 1.3 milyar euro yatırım yaptık”

BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CFO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedef Ataman da inovasyonlarıyla müşterilerinin evdeki yaşamını iyileştirmek için çalıştıklarını belirterek, bir yandan dijitalleşme, bağlantılılık (connectivity) ve kolay kullanım odağında çalışmalar yürütürken diğer yandan gelişmekte olan pazarların ihtiyaçlarına özel inovasyonları hayata geçirdiklerini ifade etti. Türkiye'nin benzersiz satış kanalı yapısıyla Gelişen Pazarlar Bölgesi'nin belkemiği olduğunu aktaran Ataman, “BSH Türkiye olarak 2 bini aşkın özel satış mağazamızla pazardaki en büyük iki oyuncudan biriyiz. Türkiye'nin 17'nci en büyük sanayi üretim merkezine sahibiz. En fazla ihracat yapan şirketler sıralamasında 14'üncü sırada bulunuyoruz. Türkiye'de faaliyete başladığımızdan bu yana 1.3 milyar Euro tutarında yatırım ile ülkenin üretimine, ihracatına, istihdamına katkı sağladık” şeklinde konuştu.