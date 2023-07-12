BtcTurk, hisse senedi alım satımını da başlatıyor

BtcTurk, 10'uncu yılını, yeni hizmetler ve yeni bir yapıyla karşıladı. 14 yıllık Bitcoin tarihinin 10 yılında aktif şekilde var olan BtcTurk, ana markası altında BtcTurk Kripto, BtcTurk Hisse, BtcTurk Teknoloji, BtcTurk Destek şirketleri ve BtcTurk Girişim, BtcTurk Cüzdan oluşumlarıyla finans ekosisteminde büyüyor. Şirket artık “BtcTurk Hisse” uygulamasıyla Borsa İstanbul’da hizmet vermeye başlayacak.

Kullanıcılar, hisse senedi alım satım işlemlerini gerçekleştirebilecek. Böylece Türkiye’de ilk kez kriptopara dünyasına ve geleneksel sermaye piyasası araçlarına yönelik bütün finansal hizmetlere, başka aracı kurumlarda olmayan yeniliklerle BtcTurk çatısı altında ulaşılabilecek.

BtcTurk Hisse’de, borsada olağan uygulama olan ve işlem gerçekleştikten sonra iki gün parayı bekleten sistem yok. Kullanıcıların bakiyeleri, takas sonrasında ‘anında kullan özelliği’ ile hemen hesaplara yatırılıyor. Ayrıca hafta sonunda borsa kapalıyken hisse senedi takasına imkân tanınıyor, bakiyelerle kriptopara alışverişine olanak sunuluyor. BtcTurk Hisse, Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bünyesinde faaliyet gösterecek.

“Hissede bitcoin ruhunu kullanıcılara sunacağız”

BtcTurk Grup CEO'su Özgür Güneri, 10 yıl içerisinde 5 milyonu aşan kullanıcı sayısına ulaştıklarını söyledi. Güneri, “Türkiye’nin finansal evreninde hem kullanıcılar, hem de kurumlara farklı ürün ve hizmetlerle yeni ufuklar açan atılımların ilk adresi olarak yeni nesil self servis finansal hizmetler grubu olma vizyonuyla büyümemizi sürdüreceğiz” dedi. Güneri, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye'nin ilk, dünyada dördüncü bitcoin alım satım platformuyuz. Bu 10 yıldır oluşturduğumuz deneyimle beraber şimdi çok daha farklı ufuklara doğru yol almak istiyoruz.

Aslında bitcoin ile beraber self finansal hizmetle ruhuyla oluşturduğumuz değer önerisi var. BtcTurk olarak bugüne kadar kripto tarafında hizmet verdiğimiz markamızı BtcTurk Kripto olarak konumlayıp, teknoloji müşteri hizmetlerine ayrı birer şirket olarak yapılandırdığımız ama bir yandan da BtcTurk Hisse uygulamasıyla Borsa İstanbul'u yine Bitcoin ve BtcTurk ruhuyla kullanıcıların önüne sunduğumuz bir adım atıyoruz.”

“Çok daha heyecanlı işler yapacağız”

BtcTurk Kurucusu Kerem Tibuk da çok gururlu olduklarını ifade ederek, “Genç bir sektörde bu kadar eski bir marka olmak çok değerli bir şey. Bitcoin bizim için çok önemli. Bitcoin ve sektörün prestijini korumak kısa vadede edebileceğimiz kadar kar etmekten daha önemli. Bu yüzden bunu da layıkıyla yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Türkiye'de bu sektörün bu kadar sağlıklı işlemesinin en büyük aktörlerinden biri olduğumuzu düşünüyorum. Yeni ikinci 10 yılımızda çok daha heyecanlı işlere girmeyi planlıyoruz' şeklinde konuştu.