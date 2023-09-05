BtcTurk yeniden Türkiye Milli Futbol Takımları ana sponsoru oldu

Türkiye Futbol Federasyonu ile gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, BtcTurk CEO’su Özgür Güneri, Erkek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Kadın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve e-Milli Takımlar Teknik Direktörü Tolga Atalay katıldı. Büyükekşi sponsorluk lansmanında yaptığı konuşmasına Filenin Sultanları’nı kutlayarak başladı: “Bize inanılmaz bir mutluluk yaşattılar.

Bizim de federasyon olarak büyük hedeflerimiz var. Önemli anlaşmalar yaptık. Yerli ve global markaların desteği ile gücümüze güç kattık. 11 yeni sponsorumuzla sözleşmelerimizi yenilerken, yeni sponsorluk anlaşmaları imzaladık.” BtcTurk CEO’su Güneri de şunları söyledi: “Milli takımlarımıza ilk kez pandemi döneminin zorlu koşullarında destek vermeye başladık. O dönemden bu yana spora olan katkımızı katlayarak geliştirdik.

Kadın ve Erkek Milli Futbol takımlarımızdan sonra e-Milli Takımımıza, voleybol milli takımlarımıza, sörf okullarına ve kış sporlarına sponsor olduk. Uluslararası turnuvalara katılan pek çok sporcuyla işbirlikleri gerçekleştirdik. 10'uncu yılımızda artık sadece bir Bitcoin ve kriptopara alım satım platformu değil, Borsa İstanbul’da hisse senedi alım satımına imkân sağlayan, sermaye piyasalarına uzanan, teknoloji geliştiren yeni nesil self servis bir finansal hizmetler grubu olarak karşınızdayız. Yeni yapımızla Türk sporu ve futboluna katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”