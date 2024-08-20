Bulls Yatırım, Antalya’da ofis açtı

Antalya Lara’daki yeni ofi­sin açılışı, sadece bölge yatı­rımcıları için değil, aynı za­manda Bulls Yatırım’ın bü­yüme hedefleri açısından da büyük önem taşıyor.

Mo­dern ve teknolojik altyapıya sahip olan bu yeni ofis, ya­tırımcıların finansal hedef­lerine daha kolay ulaşmala­rını sağlamak amacıyla ta­sarlandı. Bulls Yatırım, bu adımla birlikte Antalya’da­ki yatırımcılara daha hızlı ve etkili bir hizmet sunmayı hedefliyor.

Açılış töreninde konuşma yapan Bulls Yatırım Men­kul Değerler Genel Müdürü Burak Salman, “Antalya La­ra’daki yeni ofisimiz, yatırım­cılarımıza sunduğumuz hiz­met kalitesini bir adım daha ileri taşıyor. Bölgedeki yatı­rımcılarımızın ihtiyaçlarını yakından takip ederek, onla­ra en doğru finansal çözümle­ri sunmayı amaçlıyoruz. Şir­ket olarak, yatırımcılara bire­bir danışmanlık sunmaya ve onların finansal başarıları­na katkıda bulunmaya büyük önem veriyoruz” dedi.

“Yeni şubeler açmayı planlıyoruz”

Burak Salman, şubeleş­me stratejileri hakkında da önemli bilgiler paylaştı: “Bulls Yatırım olarak, Tür­kiye’nin dört bir yanında ya­tırımcılara ulaşmak ve on­ların finansal hedeflerine ulaşmalarına destek olmak için çalışmalarımızı sürdü­rüyoruz. Antalya Lara’daki yeni ofisimiz, bu stratejinin önemli bir halkasını oluştu­ruyor.

Teknolojik altyapımız ve uzman kadromuzla, ya­tırımcılarımızın yanında­yız.” Son olarak Burak Sal­man, şirketin gelecekteki he­deflerine de değinerek, “Bir yıl içinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde yeni şubeler aç­mayı planlıyoruz. Her yatı­rımcımıza en kaliteli hizme­ti sunma hedefiyle büyüme­ye devam edeceğiz. Antalya Lara’daki yeni ofisimiz, bu hedef doğrultusunda atılmış güçlü bir adımdır” ifadeleri­ni kullandı.