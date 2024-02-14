Bulls Yatırım Holding Selçuk Gıda’nın (SELGD) yönetim kontrolünü devraldı

Gıda sektöründe faaliyet gösteren Selçuk Gıda’yı devralan Bulls Yatırım Holding portföyünü çeşitlendirdi. Bulls Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ise “Bu yatırımın ilerleyen dönemde hedeflerimize ulaşmada önemli rol oynayacağına inanıyoruz” dedi.

Finans, gıda ve teknoloji alanlarında yatırımları bulunan Bulls Yatırım Holding’in kurucusu olan Kemal Akkaya, yeni satın almalara açık olduklarını ve fırsatları değerlendirebileceklerini söyledi.

Bulls Yatırım Holding A.Ş. Hakkında

27.12.2023 tarihinde Lydia Yatırım Holding ile beraber Bulls Yatırım Holding’in imtiyazlı paylarını satın alarak teknoloji sektörüne giriş yaptığı Link Bilgisayar dünyadaki en son teknolojileri kullanarak yazılım paketleri geliştirmektedir.

Bulls Yatırım Holding aynı zamanda teknoloji, mikro mobilite, spor, gıda, sürdürülebilir yenilikçi enerji, sağlık ve sağlık teknolojileri alanında yatırımları bulunan Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın yüzde 75 oranında hissedarıdır.

SELGD Hakkında

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.

Selçuk Gıda (SELGD), kurutulmuş meyve sektöründe 3. nesil olan ALHARAL ve FRANCO aileleri tarafından işletilmektedir. Ürün güvenilirliği ile en iyi fiyat ve kalite dengesini sunan Selçuk Gıda, ürünlerini Eagle Brand markası altında kendi ambalajlarıyla birlikte gıda hizmeti için toptan ve perakende paketlerde, ayrıca özel markalar altında 30’dan fazla ülkeye ihraç etmektedir.

Sofit markası ile sağlıklı atıştırmalıklar sektöründe ulusal ve dünya pazarlarında yer almaktadır. Bugün, kurutulmuş meyvelerin ana ürün olduğu şirket, 1998’den beri bir halka açık şirket olarak İstanbul Borsası’nda işlem görmektedir.