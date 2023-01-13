Bulut Arukel: KOBİ’lerin daha fazla finansmana ulaşmasına aracılık edeceğiz

Figopara Kurucu Ortağı Bulut Arukel, 2023 yılında yeni global açılımlar gerçekleştirmeyi planladıklarını vurguladı. Figopara’nın stratejik yatırımcılarından aldığı güçle 2023 yılında KOBİ’lerin daha fazla finansmana ulaşmasına aracılık etmeye devam edeceğinin altın çizen Arukel, şirketin 2023 yılı hedeflerini ise şöyle anlattı:

“2023 yılında Figopara üzerinde aylık bin 650 KOBİ’nin aktif olarak işlem yapmasını ve yıl toplamında 18,6 milyar TL’lik finansmana aracılık etmeyi hedefliyoruz. Türkiye’den globale açılan FinTek’lerden biri olarak satın alma fırsatlarını değerlendirmeye ve yurt dışı büyüme hedeflerine odaklanacağız. İtalya’dan sonra Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde de global açılımlarımızı devam ettireceğiz” dedi.