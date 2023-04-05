Bulutistan, Azerbaycan’ın Dijital Dönüşümünü Hızlandırıyor

Türkiye’nin hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinden biri olarak 2020 yılında Deloitte’un “Fast 50” listesine giren ve çok sayıda başarı ödülüne sahip olan Bulutistan, globalleşme hedefi doğrultusunda yurt dışı açılımlarına devam ediyor. Türkiye dışında 60’tan fazla ülkede bulut hizmeti sunan Bulutistan, Azerbaycan’ın ilk çoklu bulut servis sağlayıcısı oldu.

Kendi yazılımlarını ve çözümlerini üreten, g Ar-Ge donanımına sahip bir şirket olarak büyüyen Bulutistan; Equinix Küresel Bağlantı Ağı’na (Cloud Exchange) Türkiye'den entegre olan ilk şirket olarak bilişim ihracatını arttırmayı sürdürüyor. Kullanıcılarına hiper ölçekteki bulut servis sağlayıcılarının sunduğu birinci sınıf hizmet kalitesini sunan Bulutistan, sahip olduğu küresel sertifikalarla da bu konumunu sağlamlaştırıyor.

Bulutistan’ın Global Genel Müdürü Önder Şahin, Azerbaycan ile Türkiye arasında kurulan bu iş birliğinin know-how paylaşımı açısından oldukça değerli olduğuna dikkat çekerek, “Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren dijital çözüm sağlayıcısı AzInTelecom LLC ile 11 Ağustos 2022 tarihinde stratejik bir iş birliğine imza attık. Bu ortaklık ile Azerbaycan başta olmak üzere tüm komşu ülkelerine bulut sistemi konusunda katkı sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Bu iş birliği çerçevesinde Bulutistan ile Azln Telecom ortak bulut yatırımlarını tüm pazara sunacak.

Bulutistan’ın hizmetleri arasında yer alan Public Cloud, Private Cloud ve Hybrit Cloud ürünlerinin müşteriler açısından büyük bir önem arz ettiğine dikkat çeken Şahin; “Private Cloud hizmeti, müşterilerimizi özel bir güvenlik duvarı arkasında özel bir WLAN (yerel ağ) içinde ve dedike (özel çalışan) kaynaklardan bulut hizmeti alması olarak tanımlanabilir.

“Azerbaycan’daki ilk çoklu bulut hizmeti sağlayıcısı olduk”

Bu izole yapı sayesinde müşterilerimizin dışarıdan veya veri merkezi içinden gelebilecek saldırı riski minimize ediliyor. Hybrid Cloud hizmetini ise genel bulut platformlarını özel bulut veya şirket içi sunucularla birleştirerek iş yükünün iki bulut arasında hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlayan ve birden çok bulut ürününün avantajlarından aynı anda yararlanmanıza izin veren entegre bir çözüm olarak tanımlayabiliriz. Verilerin güvenliği konusunda nispeten biraz daha geleneksel olan şirketler Private Cloud’u, abulut teknolojisini artık iyiden iyiye özümsemiş olan müşteriler ise Public Cloud hizmetini tercih ediyorlar” açıklamasında bulundu.

Azerbaycan’ın yatırım için dünyada en cazip ülkelerden biri haline geldiğini belirten Bulutistan Azerbaycan Ülke Müdürü Samir Nuriyev, ekonomik istikrarın yanı sıra uygun iş-yatırım ortamının da yabancı yatırımcıları Azerbaycan’a çektiğini belirtti.

Bulutistan olarak, bölgenin bilgi işlem, bulut hizmetlerine hızlı ve güvenilir erişim gibi taleplerine sessiz kalmadıklarının altını çizen Nuriyev, “Bu yatırım Azerbaycan genelinde özel sector, müşterilerin ve ortakların dijital dönüşümünü hızlandırmakta çok önemli bir rol oynayacak. Uyarlanabilir, erişilebilir, ölçeklenebilir ve dayanıklı çözümlerimiz sayesinde yerel şirketler için en uygun çözümü sunuyoruz. Stratejik önceliğimiz ortaklarımızla birlikte bölgedeki yerel zorluklara çözüm geliştirmek ve bu yola AzInTelecom LLC ile çıkmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Azerbaycan ekonomisindeki birincil itici güçler olan petrol ve doğalgaza ek olarak tarım, ulaşım, turizm, bilgi iletişim ve bulut teknolojilerinin de güçlendirilmesi için çalışmalar yapıldığının altını çizen Samir Nuriyev, “Azerbaycan ülke ekonomisini çeşitlendirmek için önemli projeleri ve stratejileri hayata geçiriyor. Bulutistan olarak pandemi ile beraber oldukça artan bilgi iletişim ve bulut teknolojileri talebini görerek Azerbaycan’daki ilk çoklu bulut hizmeti sağlayıcısı olduk. Ortağımız AzInTelecom LLC ile Azerbaycan’ın dijital ekonomiye geçişini destekleyeceğiz.”