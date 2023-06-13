Bunge ve Viterra’dan 18 milyar dolar büyüklüğünde birleşme

Dünyanın en büyük tarımsal ticaret şirketlerinden birinin kurulmasını sağlayacak birleşme, Bunge'nin küresel rakipleri Archer Daniels Midland ve Cargill karşısında rekabet gücünü artıracak.

Bunge hisseleri, ABD borsası açılmadan önceki işlemlerde %1.9 düşerek 92.03 dolara geriledi.

Viterra hissedarları, yaklaşık 6.2 milyar dolar değerinde 65.6 milyon Bunge hissesi ve yaklaşık 2 milyar dolar nakit alacaklar. Bunge ayrıca Viterra'nın 9.8 milyar dolarlık borcunu üstlenecek.

Piyasa değeri yaklaşık 14 milyar dolar olan ve yaklaşık 2.7 milyar dolar net borcu bulunan Bunge, satın alım işleminin %75'ini hisse senediyle, %25'ini nakit olarak ödeyecek.