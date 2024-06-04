Burgan Bank, HDI Fibaemeklilik ve Fibasigorta ile güçlerini birleştirdi

Burgan Bank, HDI Fibaemeklilik ve Fibasigorta ile gerçekleştirdiği iş birlikleri ile müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik özel ve hızlı çözümler sunmaya devam ediyor.

HDI Fibaemeklilik'in hayat ve ferdi kaza branşlarındaki ürünleri ile müşterilerinin hayatını kolaylaştıran çözümler Burgan Bank şubeleri ve müşteri hizmetleri üzerinden sunulmaya başlandı. Fibasigorta’nın hayat dışı branşlarındaki ürünleri de yakın zamanda satışa sunulmaya başlanacak.

“Bankacılık anlayışımız: İhtiyaca göre çözüm”

Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ürün yelpazelerini çeşitlendirmeye devam ettiklerini belirten Burgan Bank Birikim Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Aslı Koçer, “İş ortağımız HDI Fibaemeklilik ve Fibasigorta iş birliğiyle şirketlerin hayat, ferdi kaza ve hayat dışı branşlarındaki sigorta ürünlerini ürün gamımıza ekliyoruz. Bu iş birliğiyle müşterilerimize sunduğumuz sigorta ürünlerimizin yelpazesini genişletmiş oluyoruz ve böylece müşterilerimize farklı risklere karşı teminat sunuyoruz. HDI Fibaemeklilik ve Fibasigorta iş birliğiyle, müşterilerimizin farklı ihtiyaç ve beklentilerine yönelik çözümler sunmaya devam ediyoruz” dedi.

“Yenilikçi ve dinamik sigortacılık deneyimini Burgan Bank müşterileriyle buluşturacağız”

Burgan Bank ile imzalanan iş birliğine ilişkin görüşlerini paylaşan HDI Fibaemeklilik ve Fibasigorta Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, "Bankacılık alanında ülkemizin önemli markalarından olan Burgan Bank ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye’de yenilikçi bankacılık anlayışıyla, üst düzey müşteri deneyimi sunan Burgan Bank’ın kurumsal, ticari, perakende bankacılık segmentlerindeki geniş müşteri kitlesiyle ürünlerimizi buluşturacak olmaktan dolayı heyecanlıyız. HDI Fibaemeklilik ve Fibasigorta olarak, Burgan Bank müşterilerine özel tasarlayacağımız dijital satış ve satış sonrası süreçler ile müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümlerimizle, yenilikçi ve dinamik sigortacılık deneyimini Burgan Bank müşterileriyle buluşturacağız. Çok kıymetli bulduğumuz bu iş birliği ile, HDI Fibaemeklilik ve Fibasigorta olarak sağlam adımlar atmaya devam ediyor, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde liderlik konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.