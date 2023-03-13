Bursalı’dan Türkmenistan’a havlu üretim tesisi

Türkiye’nin en büyük havlu ihracatçılarından Bursalı’nın Türkmenistan’daki çalışmaları hızla devam ediyor. Küresel büyüme yolculuğunda emin adımlarla yol almaya devam eden Bursalı, Türkmenistan’daki yatırımı ile yaklaşık bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.

Yatırım hakkında açıklamalarda bulunan Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, sürdürülebilirlik odaklı ve katma değerli üretim stratejilerine uyumu bir şekilde büyüme yolculuklarına devam ettiklerini söyledi. Bu çerçevede Türkmenistan’daki yatırımlarına odaklandıklarını ifade eden Bursalı, “Küreseldeki operasyonel faaliyetlerimizi daha verimli hale getirme amacıyla Türkmenistan’daki yatırımımızı büyütme kararı aldık.

Türkmenistan’da büyüme ve gelişmemizi sürdüreceğiz. Fabrika binamız hızla yükselmeye devam ediyor” dedi. Türkmenistan’da tekstil sektöründe yabancı ortaklı ilk özel havlu üretim tesisini kurarak bir ilke imza attıklarını dile getiren Bursalı, “Burada 100 bin metrekarelik kapalı alanda yeni üretim modelleri geliştireceğiz ve yaklaşık 1.000 kişilik yeni istihdam sağlayacağız.

Fabrikamızda 2023’ün ilk çeyreğinde iplik üretim ve büküm tesisi ile kumaş ve iplik boyahane faaliyete başlayacak ve ikinci fazda havlu dokuma tesisi ile konfeksiyon tesisi de faaliyete alınacak. Fabrikada ayrıca yıllık 12 bin ton iplik üretim büküm ve boya kapasitesi ile yıllık 10 bin ton havlu dokuma ve konfeksiyon kapasitesi olacak” diye konuştu.

Bölgeye yapılan tekstil yatırımlarını uzun vadede arttırmayı hedeflediklerini dile getiren Bursalı, Türkmenistan’da da başarılı projeleri hayata geçireceklerini kaydetti. Alper Bursalı, rekabetin kendini fazlasıyla hissettirdiği ve hızla gelişen dünyada teknolojiyi yakından takip ederek yeni dünya düzenine uyum sağladıklarını ve yenilikçi ürünler geliştirdiklerini sözlerine ekledi.