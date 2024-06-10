Bvlgarı Resort Bodrum için imzalar atıldı

Yeni resort, bölgenin en şık lokasyonu olarak bilinen Türkbükü-Gölköy sahilinde, yarımada üzerine kurulacak.

En iyi sürdürülebilirlik uygulamalarına göre geliştirilecek olan proje, diğer tüm Bvlgari Hotels & Resorts otellerinde olduğu gibi, Milanolu mimarlık firması ACPV Architects’in ünlü mimarı Antonio Citterio Patricia Viel tarafından tasarlanacak. Proje ile ilgili bilgiler veren ünlü mimar Viel, “Bvlgari Resort Bodrum için, uygarlık tarihi boyunca yaşadığı serüveni anlatacağız. Ancak bunu yaparken de sadece çağdaş malzemeler, renk çağrışımları kullanmayacağız, mimari ve peyzaj arasında bir diyalog kurarak ve projenin sunduğu olağanüstü doğa manzarasının ayrıcalığıyla bir aidiyet duygusu yaratacağız” diye konuştu.

Halihazırda arazideki bitki örtüsü oldukça çorak olduğundan, binlerce ağacın dikilmesini öngören peyzaj projesi ise dünyaca ünlü peyzaj mimarları Randle Siddeley Limited'e (RSL) emanet edilmiş durumda. Projeyi gerçekleştirecek, Lord Kenilworth Randle Siddeley “Bvlgari Resort Bodrum için vizyonumuz, lüks bir kaçış noktası yaratmanın ötesine geçerek, bölgenin eşsiz güzelliğini kucaklamak ve tasarımımız ile operasyonlarımızın çevreyle uyumlu bir şekilde bir arada var olmasını sağlamaktır. Mimariyi ve doğayı kusursuz bir şekilde harmanlamayı, olağanüstü bir konuk deneyimi sunarken manzaranın özgünlüğünü korumayı hedefliyoruz” şeklinde açıkladı.

Projenin aydınlatma tasarımcısı ise İngiltere merkezli ISOMETRIX

Tesisin sürdürülebilirliğini sağlamak için; 3L Mühendislik Türkiye tarafından “Tesis Tasarımı ve Enerji Verimliliği Raporu” ve EAME tarafından “Çevre Raporu” da bulunuyor. Tesisin sahibi, enerji, kimya ve inşaat dahil olmak üzere sayısız sektörde önemli bir paya sahip, bölgenin en büyük holdinglerinden biri olan Cengiz Holding. Projenin baş geliştirme danışmanlığını ise Ömer İsvan'ın öncülüğünü yaptığı küresel konaklama ve yaşam tarzı gayrimenkul danışmanlık firması Servotel üstleniyor.

Bvlgari Resort Bodrum, Doğu Akdeniz'in en güzel iki koyu arasında yer alan 60 hektarlık bir yarımadanın ucunda yer alıyor. Teraslı Akdeniz bahçelerinden oluşan 10 hektarlık bir yüzeye yayılan tesis, yüzme havuzu, açık alanlar, balkonlar, teraslar ve özel bahçeler içeren, 3 ila 6 yatak odası arasında değişen farklı kategorilerde 100 Bvlgari markalı villadan oluşan son derece seçkin bir konut topluluğu ile çevrelenecek.

Resort ise 84 oda ve süitten oluşacak. Bvlgari Süiti de dahil olmak üzere 43'ü bahçe süitinden oluşan mekanlar, basamaklı ana binanın çeşitli katlarında yer alırken, özel havuzlu 40 bağımsız villa, yarımadanın önündeki denize bakan bahçede yer alacak. Geniş peyzajlı bahçeler içinde yer alan ve 25 metrelik özel havuzuyla kendi özel plajına açılan beş yatak odalı, 800 metrekarelik Bvlgari Villa, dünya çapında lüks konaklamada yeni bir kilometre taşı olacak. Konuklara çok zengin bir yaşam tarzı deneyimi sunmak üzere tüm arazide dinlenme, eğlenme ve gastronomi açısından çok çeşitli lüks tesisler yer alacak.

Plajın panoramik deniz manzarasına açılan fitness merkezi, taze meyve barı ve yüzme havuzundan oluşan dev Bvlgari Spa, sağlıklı yaşam severlere hizmet vermek üzere tasarlandı. Plaj tutkunlarına ise su sporları merkezi ve kabanaları ile hazırlanan özel kumsal her türlü konforu sunacak.

Bvlgari butiği de dahil olmak üzere, tesisin etkinliklere adanmış gizli vahası konuklara, büyük lüks markaların şık mağazalarına ulaşma ve keyifli bir gezinti yapma deneyimi sağlayacak.

Muhteşem projeyi sunmaktan heyecan duyuyoruz

Anlaşmayla ilgili bir açıklama yapan Bvlgari CEO'su Jean-Christophe Babin, “Bodrum ve Türkbükü-Gölköy sahil bölgesi son yıllarda Akdeniz'in en göz alıcı destinasyonları olarak, bölgeye şık yatlarıyla gelen ya da resortlarda konaklamayı seven en prestijli ve sofistike müşterileri kendine çekiyor. Sadece Akdeniz'deki ilk Bvlgari Resort’ü duyurmaktan değil, aynı zamanda Bvlgari Hotels & Resorts Collection'ın diğer ‘Jeweler of Hospitality’ halkalarını tanıyan ve takdir eden lüks ve seçkin gezginler topluluğu için yeni bir referans noktası olacak olan bu muhteşem projeyi sunmaktan heyecan duyuyoruz. Bvlgari Resort Bodrum'un, Romalı mücevhercisi tarafından hazırlanmış misafirperverliğinin bölgedeki en üst düzey sürdürülebilir lüks destinasyon ve deneyim olarak parlamasını öngörüyoruz.” dedi.

"En yüksek kaliteyle birlikte uygulayacağız”

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ise “Sadece Türkiye'nin değil, küresel arenanın da önde gelen ultra lüks turizm destinasyonlarından biri olmasını hayal ettiğimiz ve hedeflediğimiz bu projenin doğuşunu duyurmaktan ve otel yönetim ortağımız Bvlgari Hotels & Resorts ile güçlerimizi birleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye genelinde birinci sınıf projelerin önde gelen yatırımcılarından biri olarak, kendimizi ağırlıklı olarak ülkemizin ekonomik refahını geliştirmeye ve turizm gibi önde gelen sektörlerde ulusumuzun yüksek potansiyelini ortaya çıkarmaya adadık. En iyi sürdürülebilirlik uygulamalarını tüm hızıyla benimseyerek, bölgenin doğal güzelliğini korumak ve Bodrum'u tüm Akdeniz Bölgesi’nin önde gelen turizm destinasyonu olarak tanıtmak için en gelişmiş teknolojileri en yüksek kaliteyle birlikte uygulayacağız” şeklinde konuştu.