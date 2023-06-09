C- level’da çok yönlü yetenekler öne çıkıyor

Dijitalleşen ve küreselleşen bir dünyada insan sermayesinin önemli hale geliyor. Şirketlerin değişen iş dinamiklerine ve maaş politikalarını etkileyen faktörlere uyum sağlamak için yetenek çekme, elde tutma ve geliştirme stratejilerini gözden geçirmeleri gerekiyor.

Kariyer planlaması, esnek çalışma koşulları, çeşitlilik ve kapsayıcılık, kurumsal sosyal sorumluluk ve etik değerler C-Level profesyonelleri çekme ve elde tutma açısından önem taşıyor. Maaş paketi kadar kültür, eğitim, gelişim fırsatları ve iş-yaşam dengesi gibi diğer faydalar da profesyonellerin karar süreçlerinde etkili oluyor.

Birçok şirket, yetenekleri çekme, elde tutma ve geliştirmek için yeni stratejiler geliştiriyor. Page Executive tarafından hazırlanan C-Level (üst düzey) profesyonellere yönelik Ücret Araştırması, bu değişimlerin ışığında Türkiye'deki yönetici pozisyonlarındaki maaş durumunu yansıtıyor.

İnsan sermayesi fark yaratıyor

Page Executive Türkiye Direktörü Melih Mümünoğlu, sürekli dijitalleşen ve küreselleşen bir dünyada, insan sermayesinin fark yaratmaya başladığına işaret ediyor. Organizasyonların ve iş dinamiklerinin yanı sıra maaş politikalarını da etkileyen bu durum karşısında, şirketlerin yetenek çekme, elde tutma ve geliştirme politikalarını yeniden tanımlamak ve uygulamak zorunda olduklarını belirtiyor.

Sektörler arası farklılaşan beklentiler

Endüstride görülen değişiklikler, iş güvenliği için artan bir endişeyle beraber geliyor. Yönetici kadrosu, mevcut şirketlerinden ayrılmak ve yeni bir projeyi kabul etmek için güçlü bir teşvik beklentisi içinde.

Bu durum, cazip ücretlendirme ve ilerleme politikaları geliştirebilen şirketleri daha yetenekli kadrolar edinme konusunda avantajlı hale getiriyor.

Yönetim pozisyonları için maaşlar genelde istikrarlı kalmaya devam ederken, belirsizliğin etkisini azaltmak için kültürel nitelikli yeni paradigmanın faktörleri, örneğin esneklik, çeşitlilik ve kapsayıcılık, giderek daha fazla önem kazanıyor.

Sektörlerin yaklaşımı

Araştırmada sektörel yaklaşımlar finansal hizmetlerden sağlık ve yaşam bilimlerine kadar geniş bir yelpazede inceleniyor.

Mümünoğlu C-Level profesyonelleri çekmek ve elde tutmak için büyük önem taşıyan faktörlerle ilgili şunları belirtiyor: "İyi tanımlanmış kariyer planları, esnek çalışma koşulları, çeşitlilik ve kapsayıcılık, kurumsal sosyal sorumluluk ve şirketlerin etik değerleri, adayların şirket seçimlerini belirleyen kilit noktalar oluyor." Mümünoğlu sektörlerin ayrıntılı değerlendirmelerini ise şöyle ifade ediyor: Bankacılık ve finansal hizmetler: “Sektör, teknolojik gelişmeleri ve çeşitliliği hızla benimsemeye devam ediyor.

Geleneksel bankacılığın ötesinde fintech şirketlerine de odaklanan sektör, çeşitli yetenekleri çekmeye çalışıyor. Profesyoneller, şirketlerin sunduğu dinamik çalışma ortamına, iyi tanımlanmış kariyer planlarına, kurum içi hareketliliğe ve yetenekleri elde tutmayı teşvik eden diğer politikalara değer veriyor. Finans sektöründe talep, çok yönlü ve çok yetenekli profesyonellere yöneliyor. Yöneticilerde analitik beceriler ve eleştirel düşünme yeteneği vurgulanıyor.

Şirketler, finansal alandan daha entegre bir yönetim anlayışına sahip stratejik iş ortakları arıyor. Adayların talep ettiği faktörler arasında profesyonel gelişim, uluslararası hareketlilik ve karar alma süreçlerine yakınlık bulunuyor. Satış ve pazarlama: Sektör, dijital pazarlamanın ve iş geliştirme pozisyonlarının yükselişini ve perakende alanında dijitalleşme projelerinin hızlanmasını yaşıyor.

Yetenekli adaylar için esnek ve uzaktan çalışma seçenekleri, işe alım süreçlerinde kilit rol oynuyor. Sağlık ve yaşam bilimleri: Sağlık sektörü, pandemi sonrası yeni süreçlere, prosedürlere ve çalışma biçimlerine uyum sağlama aşamasında. Yüksek talep nedeniyle, üst düzey profesyoneller maaş görüşmelerinde önemli bir avantaj elde ediyor.

Şirketin itibarı ve esnek çalışma seçenekleri, yeteneklerin çekilmesinde ve elde tutulmasında belirleyici oluyor. İnsan kaynakları: Şirketler, analitik ve disiplinler arası bir yaklaşıma giderek daha fazla odaklandığı gelişmiş insan kaynakları politikaları ile yeteneklerini yönetmek ve geliştirmek için giderek daha fazla yatırım yapıyor.

Teknoloji, finans, veri analizi ve bilgi teknolojisi gibi uzmanlıkla katkıda bulunan çapraz yetenekte profillere talep artıyor. Hedef odaklı, iletişim ve organizasyon becerileri yüksek ve baskı altında çalışmaya yatkın profesyoneller tercih sebebi oluyor.

Teknoloji: Bilgi teknolojisi alanında teknik bilgisini, iş deneyimiyle birleştiren stratejik ve uzmanlaşmış profesyonellere olan talebin arttığı bir dönemden geçiliyor.

Maaş paketi hala inkar edilemez bir şekilde bu sektördeki adaylar için kilit nokta olmasına rağmen yeni bir zorluğu kabul etme kararlarını etkileyen başka faktörler de söz konusu. Projenin türü, teknolojik ortam, işin kendisinin sorumlulukları ve yüzde 100 uzaktan çalışma olasılığı da öne çıkıyor. Mühendislik ve tedarik zinciri: Sektördeki şirketler pandemi öncesi üretim akışlarına geri dönerek pandemi sonrası manzaraya uyum sağlamaya devam ediyor.

Talebin artık arzdan daha büyük olduğu lojistik ve tedarik zinciri profesyonellerine olan talepte artış söz konusu. Yönetim düzeyindeki maaşların geçen yıl boyunca korunduğu görülüyor ve 2023 yılında da böyle kalması bekleniyor. Şirketlerin en üst düzey yöneticileri çekmek için iyi tanımlanmış kariyer planları ve iç hareketlilik olasılığı ile sağlam bir kurum kültürü ile kendilerini farklılaştırmaya çalışmaları önem kazanıyor.