Cablofil tel örgü kablo tavaları, her çeşit uygulamada kablo yönetimi için uygun çözümleri sunuyor. Hassas mühendisliği ve yüksek kaliteli işlenmiş çelik teli ile kullanıcılarına pratik ve güvenli çözümler üretiyor. Patentli T tipi özel kaynak yapısı ile üstün enerji tasarrufu sağlayan Cablofil, ticari ve endüstriyel binalar için farklı seçenekler sunuyor.

Yaşam alanlarınıza güvenilir çözüm

Her ortama en iyi entegrasyon için geniş yüzey kaplama seçenekleri ve çoklu konfügirasyonlara izin veren yapısıyla Kablo Taşıma Sistemleri uzmanı Cablofil, topluma açık binalardan data sektörüne kadar birçok alanda kullanıcılarına uygulamalarında özgürlük sağlıyor. Esnekliği, temizlik ve bakım kolaylığıyla da kullanıcılarına uygun çözümü sunarak ateşe dayanıklılık, Avrupa standartlarına uygunluk, ISO 9001 kalite belgesi, hızlı bağlantı sistemi ve vidasız montaj özellikleriyle tüm dikkatleri kendine çekiyor. Zaman ve maliyet tasarrufunu optimize etmeye yönelik bakış açısıyla Cablofil, geliştiridiği geniş aksesuar seçenekleriyle kablo çekimini kolaylaştırır ve kabloların bükülme yarıçaplarını korumalarını sağlıyor, böylelikle veri kayıplarını engeller ve sistem performansına katkıda bulunuyor. Cablofil kablo tavaları kafesli yapısı sayesinde, veri, enerji ve kontrol kabloları gibi her türlü kablonun oluşturabileceği yoğunluktan kaynaklanabilecek kırılmalara karşı dayanıklıdır, tüm ürün ve aksesuarların mekanik performansları test edildi.

Sürdürülebilir dünyaya katkı

Dünyada en çok test edilen kablo tavası unvanına sahip olan Cablofil, çevreci yaklaşımıyla da sürdürülebilir dünyaya katkı sağlıyor. Krom içermeyen, dumanı filtreleyen bir yüzey işlemesiyle yüzde yüz geri dönüşüm özelliğine sahip. %90 açık yapısı ve özel dizaynı sayesinde maksimum havalandırmayı garanti ederken kablo ısınmasının önüne geçerek tesislere ek enerji tasarrufu sağlıyor. Çevre dostu bina ve tesislerde sıklıkla tercih edilen Cablofil, özel yapısı ve ham maddelerin özel kullanımı sayesinde geleneksel kablo tavalarına göre üretimdeki atık miktarını belirli oranlarda optimize ederek çevreye de katkı sağlıyor.