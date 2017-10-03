Çağdaş Holding, Bodrum'un rüzgarını arkasına aldı

03 Ekim 2017

Bodrum’u ilk kez Swissotel'le tanıştıran Çağdaş Holding, yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Bodrum’da şu ana kadar 30 proje geliştiren holding, son 5 yılda bu yatırımlara 195 milyon euro harcadı.



Turgutreis’te 75 milyon euro yatırımla Swissotel Bodrum Beach’i 2015 yılında devreye alan Çağdaş Holding, şimdi de Yokuşbaşı’nda 100 milyon euro yatırımla Swissotel Bodrum Hill için kolları sıvadı.

Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar yeni oteli önümüzdeki yıl devreye alacaklarını duyurdu. Şalvarağa’da ise 15 milyon euro yatırımla 5 lüks villa geliştirdiklerini anlatan Çağlar, Bodrum’un merkezinde ise Skyhill Homes projesi için çalışmalara başladıklarını belirtti.



Skyhill Homes’un yüzde 50’sini lansman yapmadan sattıklarını açıklayan Dağlarca Çağlar, “Çünkü Bodrum’un merkezi Yeniköy mevkiinde yer alan Skyhill Homes, Oasis AVM’ye yürüme mesafesinde. Peyzajlı bahçeleri ve özel havuzları bulunan projede fiyatları oldukça ulaşılabilir seviyede tuttuk. Bu sebeple satış sıkıntısı yaşamadık” değerlendirmesinde bulundu.

Çağlar, 77 metrekare ile 369 metrekare arasında değişen ikiz villalar ve müstakil villalar şeklinde planlanan Skyhill Homes’ta daire fiyatları 195 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında değiştiği bilgisini verdi.

"Fiyatlar 4 yılda yüzde 65 arttı"



Türkiye’nin tatil başkenti Bodrum, hızla yükselen gayrimenkul fiyatlarıyla yatırımcıların da radarına girmiş durumda. Dünyanın önde gelen lüks otel zincirlerinin yatırım planlarının birinci sırasında bulunan Bodrum’da, gayrimenkul fiyatları da bu talebe paralel olarak son birkaç yılda yüzde 100’lük artış gösterdi. Ocak 2013’te ortalama bir gayrimenkul projesinin metrekare fiyatı 2.664 TL iken bu rakamın 2017 başında 4.420 TL’ye ulaştığını, yaz itibarıyla da metrekare fiyatının 5 bin TL’nin üzerine çıktığını belirten Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Üyesi Dağlarca Çağlar, “Bu rakam güvenilir markaların doğru lokasyonda yer alan lüks projelerinde ise 10 bin eurolara kadar çıkıyor. Ancak halen iyi bir yazlık alternatifi olarak Bodrum’da fiyatlar istenilen seviyede değil” ifadelerini kullandı.